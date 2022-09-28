تليجراف: تشيلسي يتلقى ضربة في صراع ضم بيلينجام

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 17:33

كتب : FilGoal

جود بيلينجام - بوروسيا دورتموند

دخل نادي تشيلسي في صراع الحصول على جود بيلينجام لاعب بوروسيا دورتموند خلال الصيف المقبل.

ويحظى لاعب الوسط الإنجليزي باهتمام بالغ من جانب عددا من الأندية على رأسهم ريال مدريد وليفربول.

وبحسب صحيفة "ذا تليجراف" الإنجليزية فإن تشيلسي ليس في موقف جيد لضم اللاعب حيث تم إخبار الملاك الجدد للنادي أنهم خلف ليفربول وريال مدريد.

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وبحسب الصحيفة فإن دورتموند قد حدد مبلغ 130 مليون يورو للتخلي عن اللاعب.

يورجن كلوب مدرب ليفربول أراد بالفعل ضم اللاعب هذا الصيف لكن لم تنجح المفاوضات.

فيما تقارير إسبانيا قد أشارت إلى أن ريال مدريد جدد رغبته في التعاقد مع اللاعب هذا الصيف أيضا بعد مراقبة مستمرة منذ 2019 لكن فضّل أوريلين تشواميني.

وكان بيلينجام وصل إلى دورتموند صيف 2020 قادما من بيرمنجهام الإنجليزي مقابل 25 مليون يورو.

وخاض صاحب الـ19 عاما مع دورتموند 100 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالهم 13 هدفا وصنع 10 آخرين.

ومثّل بيلينجام منتخب إنجلترا في 17 مباراة ونجح في صناعة هدفا منذ ظهوره أول مرة عام 2020.

وكان بيلينجام ضمن قائمة الفريق التي حصدت لقب وصافة يورو 2020 التي أقيمت في إنجلترا.

جود بيلينجهام تشيلسي بوروسيا دورتموند
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