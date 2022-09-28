فيدرير: لن أنسى ما فعله نادال من أجلي طوال حياتي

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 16:58

كتب : FilGoal

روجر فيدرير - رافائيل نادال

شدد روجر فيدرير نجم التنس السابق على أنه لن ينسى أبدا ما فعله رافاييل نادال خلال مباراته الأخيرة في التنس.

وأعلن فيدرير اعتزاله لعب التنس نهائيا بعد مشاركته في كأس ليفر.

وخاض فيدرير مباراته الأخيرة في مسيرته بجوار نادال في كأس ليفر.

أخبار متعلقة
بيان رسمي من الاتحاد التونسي بخصوص أحداث مباراة البرازيل موراتا: الفوز على البرتغال في ملعبهم ليس أمرا سهلا.. وتسجيل الأهداف القاتلة ممتع أكثر بونو بعد تسلمه جائزة زامورا: فخور بما قدمته.. وإشبيلية سيستفيق قريبا مصدر من فيوتشر لـ في الجول: ما زلنا نتفاوض مع الوحدة على انتقال أحمد رفعت

ولعب الثنائي في فئة الزوجي بكأس ليفر بشكل رسمي ضمن منتخب أوروبا.

وقال فيدريد في تصريحات عبر صحيفة آس: "تحدثت مع نادال عقب بطولة أمريكا المفتوحة وانتظرت أن ينهي تحضيراته من أجل أن أخبره بأمر إعتزالي وأردت أن أخبره قبل أن يخطط لأي شيء بعيدا عن بطولة ليفر".

واستمر "أخبرته عبر الهاتف وكان هناك نسبة 50% لنلعب زوجي سويا ثم أخبرني نادال إنه سيفعل أي شيء لأكون هناك معك وهذا كان شيء رائعا بالنسبة لي وأظهر لي مجددا مقدار ما نعنيه لبعضنا البعض".

وتابع "اعتقد أنها كانت قصة جميلة بيننا للتنس وللرياضة بشكل عام وأظهرت أنه من داخل أقوى المنافسات في النهاية هو مجرد تنس يكون قاس في بعض الأحيان ولكن على الجانب الآخر تكون المنافسة ودية لقد كان جهدا لا يصدق وما فعله رافا لن أنساه طوال حياتي".

وأضاف "لقد رأيت صورة نادال اعتقد أنه في تلك اللحظة كان يبكي كثيرا ولا أعرف كل ما دار في ذهني هو مدى سعادته التي عاشها في تلك اللحظة التي لن تنسى، اعتقد أنني لمسته وقلت شكرا رافا في سري".

وتواجه نادال وفيدرير في 40 مباراة، فاز نادال في 24 مباراة فيما فيدرير في الـ16 الآخرى.

فيدرير (41 عامًا) توج خلال مسيرته بـ 20 لقبًا في بطولات جراند سلام الأربع الكبرى.

وجاءت ألقاب فيدرير في جراند سلام كالآتي:

1- ويمبلدون 2003

2- أستراليا 2004

3- ويمبلدون 2004

4- أمريكا 2004

5- ويمبلدون 2005

6- أمريكا 2005

7- أستراليا 2006

8- ويمبدلون 2006

9- أمريكا 2006

10- أستراليا 2007

11- ويمبدلون 2007

12- أمريكا 2007

13- أمريكا 2008

14- رولان جاروس 2009

15- ويمبدلون 2009

16- أستراليا 2010

17- ويمبدلون 2012

18- أستراليا 2017

19- ويمبدلون 2017

20- أستراليا 2018

وتوج فيدرير إجمالا بـ 103 لقبًا، آخرها ميامي في 2019.

رافاييل نادال روجر فيدرير تنس
نرشح لكم
كرة شاطئية - ثلاثة مصريين في القائمة المختصرة للأفضل عالميا كرة يد - الأهلي يعلن القائمة المشاركة في بطولة إفريقيا أنس أسامة: هذه كواليس رحيلي.. قد ألعب للزمالك مجددا والأهلي تجنب الاصطياد في الماء العكر كرة سلة – سيدات سموحة إلى نهائي البطولة العربية كرة يد - اكتمال المتأهلين إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".. وموعد البطولة كرة سلة - سبورتنج يكتسح أساطير النيل في بطولة إفريقيا للسيدات كرة طائرة - مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول مصير يوسفاني بعد العرض الصيني موعد مباريات الثلاثاء 27 سبتمبر 2022.. قمة أوروبية ومنتخب مصر ونهائي البطولة العربية لليد
أخر الأخبار
تيتي: لاعب تونس حاول إبعاد نيمار عن كأس العالم دقيقة | أمريكا
تقارير: قائد يونايتد يغيب عن دربي مانشستر 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة شاطئية - ثلاثة مصريين في القائمة المختصرة للأفضل عالميا 29 دقيقة | منتخب مصر
تليجراف: تشيلسي يتلقى ضربة في صراع ضم بيلينجام 31 دقيقة | ميركاتو
فيدرير: لن أنسى ما فعله نادال من أجلي طوال حياتي ساعة | رياضات أخرى
بيان رسمي من الاتحاد التونسي بخصوص أحداث مباراة البرازيل ساعة | أمريكا
موراتا: الفوز على البرتغال في ملعبهم ليس أمرا سهلا.. وتسجيل الأهداف القاتلة ممتع أكثر ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من فيوتشر لـ في الجول: ما زلنا نتفاوض مع الوحدة على انتقال أحمد رفعت ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 3 ودية كولر الأولى.. الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية 4 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت