بيان رسمي من الاتحاد التونسي بخصوص أحداث مباراة البرازيل

نشر الاتحاد التونسي بيانا رسميا عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد أحداث المباراة الأخيرة أمام البرازيل.

وحقق منتخب البرازيل الفوز على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة ودية في أقيمت على ملعب حديقة الأمراء في فرنسا.

وسجل ريتشارلون الهدف الثاني للبرازيل في المباراة وأثناء احتفاله ألقى بعض الجماهير المتواجدين في الملعب ثمرات من الموز على اللاعب.

وجاء بيان الاتحاد التونسي كالتالي:

تفاعلا مع بعض ردود الأفعال المتعلقة بتصرفات الجماهير الحاضرة بملعب حديقة الأمراء خلال المقابلة التي جمعت تونس بالبرازيل، يهم الجامعة التونسية لكرة القدم توضيح ما يلي:

-نشكر جزيل الشكر الجماهير التونسية على حفاوة استقبالها ودعمها وتشجيعها للمنتخب ونُثمن بالمناسبة عدم وقوع أي أحداث عنف داخل الملعب أو في محيطه على غرار ماحدث في بعض المقابلات التي دارت في أكبر الملاعب والتظاهرات الرياضية في العالم .

- نشكر البعض من الجماهير التي كانت حاضرة من جنسيات أخرى تنقلت خصيصا لمتابعة اللقاء.

-نستغرب عدم التطرق إلى السلوك المثالي للأغلبية الساحقة من الجماهير التونسية الحاضرة والتي تجاوز عددها يوم أمس 40 ألف متفرج و في المقابل تعمد البعض الإساءة الى تونس من خلال الجزم بأن الشخص الذي ألقى "الموز" تونسي وذلك في غياب أي دليل مادي يثبت هوية الشخص الذي ارتكب ذلك حيث حضرت يوم أمس في ملعب حديقة الأمراء جماهير تونسية وبرازيلية وجماهير تنتمي إلى بلدان أخرى.

-ندين وبشدة أي ممارسة عنصرية قد تحدث في أي ملعب في العالم، وإن تأكد من خلال التثبت في هوية الشخص الذين قام برمي "الموز" بأنه تونسي فإننا نعتذر نيابة عنه وباسم كل التونسيين الذين كانوا حاضرين في الملعب والذين أكدوا مرة أخرى أن الجماهير التونسية هي ظاهرة حقيقية في الكرة العالمية من خلال تنقلها مهما ابتعدت المسافات مع المنتخب ومرافقته في مختلف رحلاته وهو ما تأكد يوم أمس من خلال حضورها المتميز وخلال كأس العرب الأخيرة في قطر وكأس العالم في روسيا 2018 وخلال آخر مقابلة جمعت المنتخب التونسي بالمنتخب المالي في رادس.

-ندعو الجميع أن يتعاملوا مع الجماهير التونسية بموضوعية دون تهويل أو تقزيم للأشياء الايجابية والمتميزة التي تقوم بها، كما ندعو أن يقع التعامل مع جماهيرنا مثل بقية الجماهير الأخرى في العالم دون تحامل أو تمييز عنصري ضدها.

-نتحد مع الجميع من أجل مقاومة جميع أشكال الميز العنصري والفئوي بجميع أشكاله في كامل أنحاء العالم .

- ندعو الجماهير التونسية الى عدم الانسياق مع الظاهرة المتواجدة في العديد من الملاعب في العالم والتي تتمثل في التصفير على النشيد الوطني للفرق المنافسة ونرجو أن تكون الجماهير التونسية دائما استثنائية و مثالية، خاصة ونحن على أبواب كأس العالم.

ماذا حدث؟

ألقت بعض الجماهير التي حضرت مباراة تونس والبرازيل بعض ثمرات الموز على ريتشارلسون أثناء احتفاله بالهدف الثاني للبرازيل أمام تونس.

وقال ريتشارلسون عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كلما بقي الأمر كمجرد حديث دون عقاب، سيستمر الأمر دائما على هذا النحو. هذا يحدث في كل وقت وفي كل مكان".

Enquanto ficarem de "blá blá blá" e não punirem, vai continuar assim, acontecendo todos os dias e por todos os cantos. Sem tempo, irmão! #racismonão pic.twitter.com/p8GqMPqUKa — Richarlison Andrade (@richarlison97) September 28, 2022

وكتب الاتحاد البرازيلي عبر حسابه على تويتر: "عقب الهدف الثاني ألقيت موزة باتجاح ريتشارلسون، ويناهز الاتحاد موقفه المناهض للتمييز العنصري وينبذ بشدة حلقة جديدة من العنصرية في كرة القدم".

Após o segundo gol do Brasil, uma banana foi arremessada em direção a Richarlison. A CBF reforça seu posicionamento contra a discriminação e repudia veementemente mais um episódio de racismo no futebol. 📷: Lucas Figueiredo / CBFpic.twitter.com/hcUqBjFxrz — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 27, 2022

كما ندد توتنام أيضا عبر حساب الفريق على تويتر بالعنصرية في بيان قائلا: "شعر بالإشمئزاز من الإساءة العنصرية التي تعرض لها ريتشارلسون الليلة الماضية في مباراة البرازيل وتونس، العنصرية ليست لها مكان في كرة القدم، أو أي مكان أخر، نحن بجانبك ريتشي".

We are disgusted by the racist abuse of Richarlison at last night’s game between Brazil and Tunisia. This has no place in football, or anywhere. We stand with you, Richy 💙pic.twitter.com/lXIkBv96si — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 28, 2022

ريتشارلسون كان قد انتقل لتوتنام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف إيفرتون.

وشارك اللاعب البرازيلي في 8 مباريات منذ انضمامه للفريق وخلالهم تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين.

وحقق منتخب البرازيلي فوزين وديين خلال معسركه في فترة التوقف الدولي الحالي على غانا وتونس.

ويستعد منتخب البرازيل للمشاركة في كأس العالم 2022 المقام بقطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة السابعة بجانب كل من صربيا وسويسرا والكاميرون.