موراتا: الفوز على البرتغال في ملعبهم ليس أمرا سهلا.. وتسجيل الأهداف القاتلة ممتع أكثر

يرى ألفارو موراتا لاعب منتخب إسبانيا أن تسجيل الأهداف في الوقت القاتل يكون ممتعا أكثر من الأهداف في التوقيتات العادية.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز مساء أمس الثلاثاء على البرتغال بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وسجل موراتا هدف إسبانيا الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ 88.

وحضر اللاعب حفل صحيفة ماركا لتوزيع جوائز الأفضل عن الموسم الماضي في إسبانيا والذي أقيم صباح اليوم.

وقال موراتا في تصريحات عبر للصحيفة: "نيكو ويليامز كان من المفترض أن يكون على غلاف الصحيفة وحيدا لأننيكان علي دفع الكرة للشباك فقط، أنا سعيد من أجله لقد كان حاسما هؤلاء الشباب ينتظرهم مستقبل باهر".

وأضاف "التسجيل في الأوقات الأخيرة يكون دائما ممتعا خصوصا عند وضع الكرة فقط في الشباك لأنها نادرا ما تضيع بتلك الطريقة، نحن مجموعة رائعة ونستحق ذلك".

وأتم "نحن سعداء لأن الفوز على البرتغال في ملعبهم ليس أمرا سهلا لقد تطلب الأمر الكثير من العمل والإيمان وفي النهاية تمكنا من تحقيق ذلك".

وتأهل منتخب إسبانيا إلى المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية والذي ستلعب مبارياته في الصيف القادم.

وتأهل إلى نصف النهائي كل من كرواتيا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا.