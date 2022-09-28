مصدر من فيوتشر لـ في الجول: ما زلنا نتفاوض مع الوحدة على انتقال أحمد رفعت

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 16:07

كتب : أحمد الخولي

أحمد رفعت - مران منتخب مصر في كوريا

أوضح مصدر من نادي فيوتشر حقيقة انتقال لاعبه أحمد رفعت إلى الوحدة الإماراتي خلال سوق الانتقالات الحالي.

وكشفت صحيفة البيان الإماراتية في وقت سابق عن اتفاق فيوتشر مع الوحدة على انتقال أحمد رفعت معارا مع أحقية الشراء.

وقال مصدر من نادي فيوتشر لـ FilGoal.com: "المفاوضات مستمرة مع الوحدة الإماراتي بخصوص انتقال أحمد رفعت".

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وواصل "هناك تفاصيل أخيرة تفصل انتقال اللاعب وما زلنا نتفاوض بشأنها".

عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفيوتشر كان قد كشف عن توقيع عقوبة كبيرة على أحمد رفعت ومحمود عبد الرحيم "جنش" لاعبي الفريق بسبب حدوث اشتباك بالأيدي بينهما خلال مواجهة بول جينجا في ذهاب الدور التمهيدي الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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وانضم رفع لفيوتشر في بداية الموسم الماضي قادما من المصري في صفقة بيع نهائي.

وشارك رفعت مع فيتوشر خلال الموسم الماضي في 29 مباراة وخلالهم سجل 9 أهداف وصنع 7.

وأنهى فيوتشر الدوري في المركز الخامس برصيد 56 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن طلائع الجيش الذي أنهى الدوري في المركز الرابع.

الوحدة الإماراتي خلال سوق الانتقالات الحالي تعاقد مع آلان لاعب وسط إيفرتون والبرتغالي بيتزي قادمًا من بنفيكا وماراكاس من باكوس فيريرا، وسيباستيان تاليابوي قادما من النصر.

ويشرف البرتغالي كارلوس كارفاليال المدير الفني السابق لـ سوانزي سيتي وريو آفي وبراجا عن تدريب الوحدة منذ مطلع الموسم الجاري.

واحتل الوحدة المركز الثالث في الدوري الإماراتي بالموسم الماضي، ولم يفز بلقب الدوري منذ 2010.

أحمد رفعت فيوتشر الوحدة الإماراتي
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