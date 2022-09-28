بونو بعد تسلمه جائزة زامورا: فخور بما قدمته.. وإشبيلية سيستفيق قريبا

ظهر المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية فخورا بما حققه في الموسم الماضي، ومشيرا إلى أن الفريق الأندلسي سيستفيق سريعا بعد البداية الصعبة.

وفاز المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، بجائزة زامورا لموسم 2021\2021.

وتُمنَح الجائزة للحارس صاحب أقل مُعدَل استقبال أهداف في الدوري الإسباني.

وفاز بونو بالجائزة باستقباله معدل 0,77 هدف في المباراة الواحدة بعد أن لعب 31 مباراة الموسم الماضي واهتزت شباكه 24 مرة.

ياسين بونو يتسلم "جائزة زامورا" لأفضل حارس في الدوري الإسباني👏🧤🇲🇦 👕لعب 31 مباراة 🥅استقبل 24 هدفا 🧤حافظ على شباكه 13 مباراة pic.twitter.com/0KpLHHKLKF — FilGoal (@FilGoal) September 28, 2022

وقال بونو أثناء تسلمه الجائزة من صحيفة ماركا: "أنا سعيد وفخور للغاية بالحصول على هذه الجائزة، إنه شرف عظيم لي وشيء مهم للغاية".

وواصل "أود أن أشكر اللاعبين في إشبيلية والمدربين والطاقم وكل الأشخاص الذين يعملون في النادي. بدونهم لن يكون الأمر بهذه السهولة".

وتابع "سأستمر في العمل لتلبية احتياجات النادي دائما".

وعن البداية السيئة في الموسم "إشبيلية دائما ما كان فريقا فائزا ولديه شخصية كبيرة والتي تمنو دائما في اللحظات الصعبة. أعتقد أننا سنستفيق بلا شك".

وحقق إشبيلية انتصارا وحيدا في ثماني مباريات لعبها الموسم الحالي بين الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وخسر إشبيلية أربع مباريات وتعادل في ثلاث لتتلقى شباكه 15 هدفا مع تسجيله سبعة أهداف.

وتفوّق بونو على تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الذي حل ثانيًا بمعدل 0,81، إذ استقبل 29 هدفًا في 36 مباراة.

فيما حل أليكس ريميرو حارس مرمى ريال سوسيداد ثالثًا بمعدل 0,88، باستقباله 30 هدفًا في 34 مباراة.

وبات بونو أول عربي يحصد الجائزة في تاريخ الدوري الإسباني، وثاني إفريقي بعد جاك سونجو مع ديبورتيفو لاكورونيا في موسم 1996\1997.

وحقق نادي إشبيلية الجائزة لأول مرة في تاريخه، وبات النادي رقم 18 الذي يحصد الجائزة على مر تاريخ المسابقة.

وحتى ينافس الحارس على الجائزة، عليه أن يخوض 28 مباراة على الأقل، ويخوض 60 دقيقة في المباراة الواحدة على الأقل لتُحتسَب له.

وتحمل الجائزة اسم ريكاردو زامورا حارس مرمى برشلونة وريال مدريد وإسبانيول خلال العشرينيات والثلاثينيات، والذي يعد أفضل حارس مرمى إسباني على مر العصور وتقدم عن طريق صحيفة "ماركا" الإسبانية منذ عام 1959.

ياسين بونو

بونو (31 عامًا) يلعب في إشبيلية منذ انضمامه إليه قادمًا من جيرونا على سبيل الإعارة في 2019، ثم بشكل دائم في 2020.

وبدأ بونو مسيرته في الوداد البيضاوي، ثم انتقل لـ أكاديمية أتليتكو مدريد وتواجد مع الفريق الأول وقتما كان كورتوا حارسًا للروخيبلانكوس.

بعدها لعب بونو معارًا لـ ريال سرقسطة، قبل أن ينتقل إلى جيرونا الذي برز معه وقاده للقسم الأول وتألق معه بشدة.

ويمتلك بونو 40 مباراة دولية مع منتخب المغرب منذ 2013.