بنزيمة: لن أتوقف عن الاستمتاع بكرة القدم.. وهذا هدفي المفضل الموسم الماضي

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 15:39

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد - فرانكفورت

كشف كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد عن جاهزيته للعودة للعب بعد تعافيه من الإصابة مشيرا إلى أن التحديات ستكون أصعب هذا الموسم.

وحصد كريم بنزيمة جائزة هداف الدوري الإسباني بجانب الفوز بجائزة دي ستيفانو لأفضل لاعب في الليجا والأفضل بتصويت الجماهير من ماركا.

وقال كريم بنزيمة في حفل تكريم ماركا عن تطورات إصابته: "لقد تدربت مع الفريق، أشعر أنني بحالة جيدة وأتطلع إلى مباراة الأحد. أنا مستعد للعب".

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وغادر بنزيمة الملعب في الدقيقة 30 من مباراة سيلتك الاسكلتندي يوم 6 سبتمبر في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وأضاف عن نصيحة دي ستيفانو له سابقا "لقد قال لي دائمًا أن أؤمن بحلمي وأستمتع بكل لحظة في ريال مدريد وهذا ما أفعله في التدريبات والمباريات".

وتابع "أشعر براحة كبيرة وأنا محظوظ لأنني قادر على اللعب مع أفضل ناد في العالم ".

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وواصل "إنها جائزة هامة بالنسبة لي، أشكر زملائي في الفريق بدونهم لم أكن لأكون هنا اليوم. شكرا للجماهير والنادي والرئيس".

واستكمل "كل عام يرغب المنافسون في الفوز بالدوري الإسباني لكننا أقوياء ودعونا نرى ما سيحدث".

وعن إمكانية فوز رودريجو وفينيسيوس مستقبلا بجائزة الهداف "نعم، إنهما صغار ولعبا العديد من المباريات. يمكنهما الحصول عليها في منزلهما يوما ما".

وأردف عن الذكرى الخاصة لهدف سجله في الموسم الماضي "في الدوري سأختار هدف إشبيلية في الدقيقة الأخيرة، في دوري الأبطال أهداف باريس سان جيرمان. كانت ليلة ساحرة".

وأتم عن التحدي هذا الموسم "أشعر بالفخر لعملي، أعتقد أن هذا العام سيكون صعبا. أتطلع دائما لعمل المزيد وسأحاول فعل ذلك، الفوز بالدوري وتسجيل عديد الأهداف والأهم الاستمتاع باللعبة".

كريم بنزيمة الدوري الإسباني ريال مدريد
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