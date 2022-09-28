الداخلية يتعاقد مع سيرجي إريك

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 15:23

كتب : FilGoal

سيرجي إريك

أعلن نادي الداخلية تعاقده مع سيرجي إريك قادما من صفوف مصر للمقاصة.

اللاعب كان قد انضم لصفوف مصر للمقاصة قبل بداية الموسم الماضي قادما من فيوتشر.

وشارك إريك مع المقاصة في 23 مباراة وسجل هدفين وصنع هدفين آخرين.

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وكان الداخلية قد أتم تعاقده مع أحمد طارق سليمان ومحمد مجدي حارسي مرمى مصر للمقاصة.

كما تعاقد مع حسين رجب قادما من المصري ومحمد رمضان من إيسترن كومباني ومصطفى فوزي قادما من فريق الشباب في الأهلي.

كما أعلن الفريق تعاقده مع ألان كيامبادي قادما من الجونة.

ويستعد الداخلية للمشاركة في الدوري المصري الممتاز بعد صعوده خلال الموسم الماضي.

وأنهى الداخلية موسم 2021-2022 في مجموعة القاهرة برصيد 69 نقطة من 30 مباراة بفارق 13 نقطة عن بتروجت.

ويقود رضا شحاتة فريق الداخلية فنيا عقب رحيل سيد عيد عقب صعود الفريق للدوري الممتاز.

سيرجي إريك الداخلية مصر للمقاصة
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