دي تيليجراف: عصابات المافيا تحرق سيارة لاعب أياكس وتهدد حياته

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 14:49

كتب : FilGoal

محمد إحتارين

كشفت صحيفة دي تيلجراف الهولندية عن قيام عصابات المافيا بحرق سيارة محمد إحتارين لاعب أياكس أمستردام.

اللاعب كان يتواجد في مدينة أوتريخت مسقط رأسه وفوجئ بحريق سيارته من نوع "بورش" والتي تكلف 177 ألف يورو.

إحتارين كان قد أعلن زواجه من ياسمين درويش واحدة من الشخصيات المشهورة في وسائل التواصل الاجتماعي قبل يوم واحد من حريق سيارته.

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وفقا للصحيفة التحقيقات الأولية للشرطة أقرت بوجود شبهة جنائية في الواقعة وإن الفاعل قد يكون أحدى عصابات المافيا التي أقترن اسم اللاعب ببعض أعضائها.

الحادث لم يكن الأول في عائة إحتارين بعد أن تعرض أخوه لنفس الأمر منذ أسبوع مضى بحرق سيارته هو الآخر.

صاحب الـ 20 عاما المعار من يوفنتوس سبق له إثارة الجدل في مناسبات عديدة.

في الموسم الماضي كان اللاعب يقضي فترة إعارة مع فريق سامبدوريا قبل أن يختفي تماما بدون معرفة ناديه لفترة وتم إنهاء الإعارة في وسط الموسم.

وفي شهر يناير الماضي أعير اللاعب إلى أياكس لمدة موسم من يوفنتوس.

وكشفت بعض التقارير الهولندية عن رغبة أياكس في إنهاء إعارة اللاعب بعد طلب من المدرب ألفريد شرودر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بسبب شكوك حول علاقاته بعصابة موكرو مافيا.

وخرج اللاعب لينفي عبر حسابه على إنستاجرام وجود أي صلة بينه وبين علاقات المافيا وتقول الصحف الهولندية إن نفيه جاء بسبب خوفه من وجود تهديدات على حياته.

وقالت صحيفة جارديان إن اللاعب يزور بعض أعضاء العصابة في السجن، كما توجه أحد أعضاء العصابة إلى المحكمة مستقلا سيارة مملوكة اللاعب والتي وجدت محترقة فيما بعد.

وغاب اللاعب في أكثر من مناسبة عن تدريبات الفريق بدون الحصول على إذن مسبق.

ومنذ انضمام اللاعب إلى أياكس لم يشارك سوى في 4 دقائق فقط مع الفريق الأول في الكأس خلال الموسم الماضي.

ولم يدخل إحتارين قائمة الفريق في أي مباراة منذ بداية الموسم كما تم استبعاده من القائمة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

محمد أمين إحتارين أياكس مافيا
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