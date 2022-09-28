تقرير برازيلي: الأهلي يتفاوض على ضم مهاجم أتلتيكو باراناينسي

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 14:34

كتب : FilGoal

جيلهيرم بيسولي

بدأ الأهلي مفاوضاته لضم المهاجم البرازيلي جيلهيرم بيسولي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، حسب جوليانو لورينز أوسكار صحفي شبكة تريتس البرازيلية.

ويلعب ابن الـ24 عاما معارا من أتلتيكو باراناينسي، التي تتخصص شبكة تريتس في أخبارها، إلى أفاي البرازيلي.

وما زالت المفاوضات مستمرة بين الناديين، حسب تأكيد جوليانو أوسكار.

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وتعاقد الأهلي مع شادي حسين ومصطفى سعد من سيراميكا كليوباترا بجانب المحترف البرازيلي برونو سافيو من بوليفار البوليفي.

من هو جيلهيرم بيسولي؟

بيسولي بدأ مسيرته في أكاديمية ساو باولو البرازيلي عام 2009، وفاز بجائزة هداف دوري المقاطعة في 2015 برصيد 22 هدفا.

وفاز في 2016 بلقب دوري المقاطعة وكأس البرازيل تحت 20 عاما.

تم تصعيده للفريق الأول في 2017 ليشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في 3 ديسمبر.

و لم يشارك كثيرا مع الفريق الأول ليرحل نحو أتلتيكو باراناينسي بعدها بعام.

انتقل ابن الـ24 عاما بعدها بستة أشهر إلى فيرناندو الباراجوياني قبل أن يعود إلى باراناينسي مجددا في يناير 2021.

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لعب مع الفريق إجمالا في الفترتين 55 مباراة سجل خلالها تسعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

خرج بعدها معارا نحو كروزيرو البرازيلي ليسجل هدفا ويصنع آخر في 11 مباراة.

وتتكرت إعارته مجددا مع أفاي، الذي سجل معه 13 هدفا في 25 مباراة حتى الآن.

جويلهيرم بايسولي الدوري البرازيلي
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