توتنام والاتحاد البرازيلي يدينان العنصرية ضد ريتشارلسون

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 14:04

كتب : FilGoal

ريتشارلسون - البرازيل

ندد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ونادي توتنام بالعنصرية التي تعرض لها ريتشارلسون لاعب الفريقين خلال مواجهة البرازيل وتونس.

ريتشارليسون

النادي : توتنام هوتسبر

البرازيل

وحقق منتخب البرازيل الفوز على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة ودية في أقيمت على ملعب حديقة الأمراء في فرنسا.

وسجل ريتشارلون الهدف الثاني للبرازيل في المباراة وأثناء احتفاله ألقى بعض الجماهير المتواجدين في الملعب ثمرات من الموز على اللاعب.

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وكتب الاتحاد البرازيلي عبر حسابه على تويتر: "عقب الهدف الثاني ألقيت موزة باتجاح ريتشارلسون، ويناهز الاتحاد موقفه المناهض للتمييز العنصري وينبذ بشدة حلقة جديدة من العنصرية في كرة القدم".

كما ندد توتنام أيضا عبر حساب الفريق على تويتر بالعنصرية في بيان قائلا: "شعر بالإشمئزاز من الإساءة العنصرية التي تعرض لها ريتشارلسون الليلة الماضية في مباراة البرازيل وتونس، العنصرية ليست لها مكان في كرة القدم، أو أي مكان أخر، نحن بجانبك ريتشي".

ريتشارلسون كان قد انتقل لتوتنام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف إيفرتون.

وشارك اللاعب البرازيلي في 8 مباريات منذ انضمامه للفريق وخلالهم تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين.

وحقق منتخب البرازيلي فوزين وديين خلال معسركه في فترة التوقف الدولي الحالي على غانا وتونس.

ويستعد منتخب البرازيل للمشاركة في كأس العالم 2022 المقام بقطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة السابعة بجانب كل من صربيا وسويسرا والكاميرون.

ريتشارلسون البرازيل تونس
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