توتنام والاتحاد البرازيلي يدينان العنصرية ضد ريتشارلسون

ندد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ونادي توتنام بالعنصرية التي تعرض لها ريتشارلسون لاعب الفريقين خلال مواجهة البرازيل وتونس.

ريتشارليسون النادي : توتنام هوتسبر البرازيل

وحقق منتخب البرازيل الفوز على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة ودية في أقيمت على ملعب حديقة الأمراء في فرنسا.

وسجل ريتشارلون الهدف الثاني للبرازيل في المباراة وأثناء احتفاله ألقى بعض الجماهير المتواجدين في الملعب ثمرات من الموز على اللاعب.

وكتب الاتحاد البرازيلي عبر حسابه على تويتر: "عقب الهدف الثاني ألقيت موزة باتجاح ريتشارلسون، ويناهز الاتحاد موقفه المناهض للتمييز العنصري وينبذ بشدة حلقة جديدة من العنصرية في كرة القدم".

Após o segundo gol do Brasil, uma banana foi arremessada em direção a Richarlison. A CBF reforça seu posicionamento contra a discriminação e repudia veementemente mais um episódio de racismo no futebol. 📷: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/hcUqBjFxrz — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 27, 2022

كما ندد توتنام أيضا عبر حساب الفريق على تويتر بالعنصرية في بيان قائلا: "شعر بالإشمئزاز من الإساءة العنصرية التي تعرض لها ريتشارلسون الليلة الماضية في مباراة البرازيل وتونس، العنصرية ليست لها مكان في كرة القدم، أو أي مكان أخر، نحن بجانبك ريتشي".

We are disgusted by the racist abuse of Richarlison at last night’s game between Brazil and Tunisia. This has no place in football, or anywhere. We stand with you, Richy 💙 pic.twitter.com/lXIkBv96si — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 28, 2022

ريتشارلسون كان قد انتقل لتوتنام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف إيفرتون.

وشارك اللاعب البرازيلي في 8 مباريات منذ انضمامه للفريق وخلالهم تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين.

وحقق منتخب البرازيلي فوزين وديين خلال معسركه في فترة التوقف الدولي الحالي على غانا وتونس.

ويستعد منتخب البرازيل للمشاركة في كأس العالم 2022 المقام بقطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة السابعة بجانب كل من صربيا وسويسرا والكاميرون.