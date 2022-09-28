كرة يد - الأهلي يعلن القائمة المشاركة في بطولة إفريقيا

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 13:22

كتب : حسام نور الدين

كرة يد - الأهلي يتوج بالسوبر الإفريقي

أعلن دانيال جوردو المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد للرجال في الأهلي عن قائمة الأحمر المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية في تونس.

وجاءت القائمة كالآتي:

عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد - محمد إبراهيم - عمر خالد - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - عبد الرحمن فيصل - مصطفى خليل - إسلام حسن - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - راؤول نانتس - أحمد خيري - إسلام راضي - سيف هاني - عمر سامي.

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ويلعب رجال يد الأهلي في المجموعة الثانية في البطولة إلى جانب فرق فلاورز البنيني وكينشاسا الكونغولي ووفاق عين التوتة الجزائري والترجي التونسي.

ووصلت بعثة الأهلي إلى تونس منذ قليل برئاسة خالد مرتجي أمين صندوق النادي للمشاركة في بطولة إفريقيا.

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