تقرير إماراتي: أحمد رفعت وقع عقود انتقاله للوحدة

وقع أحمد رفعت لاعب فيوتشر عقود انضمامه لفريق الوحدة وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.

وشددت البيان على أن رفعت سينضم إلى النادي الإماراتي لنهاية الموسم على سبيل الإعارة مع وجود نية الشراء وفي انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفيوتشر كان قد كشف عن توقيع عقوبة كبيرة على أحمد رفعت ومحمود عبد الرحيم "جنش" لاعبي الفريق بسبب حدوث اشتباك بالأيدي بينهما خلال مواجهة بول جينجا في ذهاب الدور التمهيدي الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وانضم رفع لفيوتشر في بداية الموسم الماضي قادما من المصري في صفقة بيع نهائي.

وشارك رفعت مع فيتوشر خلال الموسم الماضي في 29 مباراة وخلالهم سجل 9 أهداف وصنع 7.

وأنهى فيوتشر الدوري في المركز الخامس برصيد 56 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن طلائع الجيش الذي أنهى الدوري في المركز الرابع.