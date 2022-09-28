موندو ديبورتيفو: ضربة مدوية لـ برشلونة.. غياب بيليرين عن الكلاسيكو وقمة الأبطال

تلقى تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة مزيدًا من الأنباء السيئة، بعد ظهور نتيجة الفحص الطبي لـ هيكتور بيليرين.

ولم يكمل بيليرين مران برشلونة صباح أمس الثلاثاء، وخضع اليوم الأربعاء لكشف طبي أثبت إصابته في عضلة السمانة للساق اليسرى.

وبالتالي، ووفقا لـ صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن بيليرين يغيب لمدة 3 أو 4 أسابيع.

هذا يعني ابتعاد بيليرين عن مباريات مايوركا، وإنتر ميلان (الذهاب)، وسيلتا فيجو، وإنتر ميلان (الإياب)، وريال مدريد بشكل مبدئي.

LATEST NEWS | Tests carried out this morning have confirmed that Héctor Bellerín has a left soleus injury. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/8bIJ2PomKl — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 28, 2022

كما أنه مهدد بعدم اللحاق بمباريات فياريال وأتليتك بلباو وبايرن ميونيخ وفالنسيا وفيكتوريا بلزن.

ويعاني برشلونة من عدة إصابات في مركز الظهير الأيمن، مما يجعل من غياب بيليرين ضربة قوية للمدرب تشافي.

ويبتعد سيرجي روبيرتو للإصابة، حاله حال جول كوندي ورونالد أراوخو الثنائي الذي شارك في مركز الظهير الأيمن هذا الموسم.

وقد يضطر تشافي إلى إشراك إيريك جارسيا كظهير أيسر مع الاعتماد على جيرارد بيكيه وأندرياس كريستينسن في عمق الدفاع.

كما يبرز اسم ألفارو نونيز (22 عامًا) ظهير برشلونة (ب) المنتقل إليه هذا الموسم قادمًا من أكاديمية أتليتك بلباو.

بيليرين (27 عامًا) خاض مباراة قادش كاملة في الجولة الخامسة للدوري، ولعب نصف ساعة أمام إلتشي في الجولة السادسة والأخيرة قبل التوقف الدولي.

وانضم بيليرين مجانًا إلى برشلونة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية قادمًا من أرسنال بعقدٍ لمدة عام واحد.