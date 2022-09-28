الإسماعيلي يعلن تعثر مفاوضاته مع برزنتيشن بشأن حقوق الرعاية.. واجتماع جديد

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 12:19

كتب : FilGoal

مران الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

أعلن يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي تعثر المفاوضات بين النادي وشركة برزنتيشن.

لكن أشار موقع الإسماعيلي الرسمي إلى أن هناك اجتماع جديد بين النادي والشركة لمناقشة المفاوضات.

وأجرى الإسماعيلي أمس الثلاثاء مفاوضات مع الشركة من أجل بيع حقوق البث الفضائي ورعاية النادي.

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وأوضح الكومي أن المفاوضات ستستمر اليوم بحضور حسني عبد ربه مدير الكرة ومحمد اليسقي المدير التنفيذي للناديومحمد إسماعيل المدير المالي وأحمد علوي المستشار القانوني.

ودخل الإسماعيلي معسكرا مغلقا بمدينة 6 أكتوبر استعدادا منافسات الموسم الجديد.

ويخوض الإسماعيلي مباراتين وديتين خلال المعسكر أمام كل من العبور وإيسترن كومباني.

وأنهى الإسماعيلي الموسم الماضي في المركز الـ 11 برصيد 38 نقطة.

الإسماعيلي برزنتيشن
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