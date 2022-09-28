فيرناندو يورينتي: مستعد للانضمام لـ ريال مدريد غدا ومجانا

تأسف فيرناندو يورينتي لاعب منتخب إسبانيا السابق، لعدم ارتدائه قميص ريال مدريد في أي فترة من مسيرته.

فيرناندو يورينتي النادي : لاعب حر ريال مدريد

وصرّح يورينتي عبر إذاعة كادينا سير: "ريال مدريد أرادني دائمًا، لكني كنت مرتبطًا بعقد مع أتليتك بلباو وريال مدريد لم يرغب في دفع الشرط الجزائي، وعندما انتهى عقدي كان يوفنتوس أسرع".

وأضاف: "تمنيت اللعب لـ ريال مدريد بالطبع، إنه أفضل نادٍ في العالم، ما يفعله في دوري أبطال أوروبا أمر رائع، خصوصًا الموسم الماضي كان مذهلًا".

وأشار: "لم أكن قريبًا أبدًا من اللعب لـ ريال مدريد، وعندما سنحت الفرص تحرك يوفنتوس بسرعة. أنا مستعد للذهاب إلى ريال مدريد مجانًا غدًا، بالطبع".

واعترف: "الأمور لم تسر مع أتليتك بلباو كما كنت أتمنى، يؤسفني أنني لم أتمكن من العودة وإنهاء الأمور بشكل جيد، لكني سعيد بالمسيرة التي خضتها، كنت أتمنى إنهاء مسيرتي في أتليتك بلباو لأنه النادي الذي نشأت فيه".

وعن مسيرته أوضح: "لا أعلم ما سيحدث في المستقبل، لدي رغبة كبيرة في المواصلة رغم توقفي منذ 3 أشهر. أواصل التدريب وأبحث عن فرصة تثير شغفي".

وتحدث عن منتخب إسبانيا: "لويس إنريكي مدير فني كبير، أتمنى أن يواصل مع المنتخب وأعتقد أنه سيستمر. أعجبني أنه ضم نيكو ويليامز وأيضًا أوناي سيمون. ويليامز لديه شخصية قوية رغم صغر سنه".

وأتم: "موراتا يقدّم عملًا هائلًا مع المنتتخب الوطني، يتواجد دائمًا كلما احتاجته إسبانيا".

يورينتي (37 عامًا) لم يرتبط بأي نادٍ منذ نهاية عقده مع إيبار في يوليو الماضي.

ولعب يورينتي مع إيبار لمدة موسم وخاض معه 22 مباراة، اكتفى خلالها بتسجيل هدفين وصناعة آخر.

وبدأ يورينتي مسيرته في أتليتك بلباو ووصل معه لنهائي كأس ملك إسبانيا مرتين، كما لعب معه نهائي الدوري الأوروبي 2012، وسجل معه إجمالا 111 هدفًا في 328 مباراة، بالإضافة إلى صناعة 36.

المهاجم صاحب الـ 193 سم انتقل بعدها إلى يوفنتوس مجانا وقضى في صفوفه موسمين سجل خلالها 27 هدفا في 92 مباراة، ثم تحوّل إلى إشبيلية ومر عبر سوانزي سيتي وتوتنام هوتسبير ونابولي وأودينيزي.

ويمتلك يورينتي 24 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا سجل خلالها 7 أهداف وفاز بكأس العالم 2010 ويورو 2012.