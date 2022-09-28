فيرناندو يورينتي: مستعد للانضمام لـ ريال مدريد غدا ومجانا

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 11:51

كتب : FilGoal

فيرناندو يورينتي

تأسف فيرناندو يورينتي لاعب منتخب إسبانيا السابق، لعدم ارتدائه قميص ريال مدريد في أي فترة من مسيرته.

وصرّح يورينتي عبر إذاعة كادينا سير: "ريال مدريد أرادني دائمًا، لكني كنت مرتبطًا بعقد مع أتليتك بلباو وريال مدريد لم يرغب في دفع الشرط الجزائي، وعندما انتهى عقدي كان يوفنتوس أسرع".

وأضاف: "تمنيت اللعب لـ ريال مدريد بالطبع، إنه أفضل نادٍ في العالم، ما يفعله في دوري أبطال أوروبا أمر رائع، خصوصًا الموسم الماضي كان مذهلًا".

وأشار: "لم أكن قريبًا أبدًا من اللعب لـ ريال مدريد، وعندما سنحت الفرص تحرك يوفنتوس بسرعة. أنا مستعد للذهاب إلى ريال مدريد مجانًا غدًا، بالطبع".

واعترف: "الأمور لم تسر مع أتليتك بلباو كما كنت أتمنى، يؤسفني أنني لم أتمكن من العودة وإنهاء الأمور بشكل جيد، لكني سعيد بالمسيرة التي خضتها، كنت أتمنى إنهاء مسيرتي في أتليتك بلباو لأنه النادي الذي نشأت فيه".

وعن مسيرته أوضح: "لا أعلم ما سيحدث في المستقبل، لدي رغبة كبيرة في المواصلة رغم توقفي منذ 3 أشهر. أواصل التدريب وأبحث عن فرصة تثير شغفي".

وتحدث عن منتخب إسبانيا: "لويس إنريكي مدير فني كبير، أتمنى أن يواصل مع المنتخب وأعتقد أنه سيستمر. أعجبني أنه ضم نيكو ويليامز وأيضًا أوناي سيمون. ويليامز لديه شخصية قوية رغم صغر سنه".

وأتم: "موراتا يقدّم عملًا هائلًا مع المنتتخب الوطني، يتواجد دائمًا كلما احتاجته إسبانيا".

يورينتي (37 عامًا) لم يرتبط بأي نادٍ منذ نهاية عقده مع إيبار في يوليو الماضي.

ولعب يورينتي مع إيبار لمدة موسم وخاض معه 22 مباراة، اكتفى خلالها بتسجيل هدفين وصناعة آخر.

وبدأ يورينتي مسيرته في أتليتك بلباو ووصل معه لنهائي كأس ملك إسبانيا مرتين، كما لعب معه نهائي الدوري الأوروبي 2012، وسجل معه إجمالا 111 هدفًا في 328 مباراة، بالإضافة إلى صناعة 36.

المهاجم صاحب الـ 193 سم انتقل بعدها إلى يوفنتوس مجانا وقضى في صفوفه موسمين سجل خلالها 27 هدفا في 92 مباراة، ثم تحوّل إلى إشبيلية ومر عبر سوانزي سيتي وتوتنام هوتسبير ونابولي وأودينيزي.

ويمتلك يورينتي 24 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا سجل خلالها 7 أهداف وفاز بكأس العالم 2010 ويورو 2012.

فيرناندو يورينتي ريال مدريد
نرشح لكم
موندو ديبورتيفو: ضربة مدوية لـ برشلونة.. غياب بيليرين عن الكلاسيكو وقمة الأبطال محمد أبو العلا: والدي منع انتقالي إلى ريال مدريد ماركا: ريال مدريد يحدد هدفه الأول في الموسم القادم موندو ديبورتيفو: أومتيتي يفسخ عقده مع ليتشي ويعود لبرشلونة أزمة جديدة تضرب مركز الظهير الأيمن.. برشلونة يكشف تطورات حالة بيليرين تقرير: ريال مدريد يفكر في استعادة دياز متاعب برشلونة تتزايد.. إصابة دي يونج وديباي تقرير: أتليتكو مدريد يحدد بديل أوبلاك
أخر الأخبار
توتنام والاتحاد البرازيلي يدينان العنصرية ضد ريتشارلسون 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الأهلي يعلن القائمة المشاركة في بطولة إفريقيا 51 دقيقة | كرة يد
تقرير إماراتي: أحمد رفعت وقع عقود انتقاله للوحدة ساعة | ميركاتو
موندو ديبورتيفو: ضربة مدوية لـ برشلونة.. غياب بيليرين عن الكلاسيكو وقمة الأبطال ساعة | الدوري الإسباني
الإسماعيلي يعلن تعثر مفاوضاته مع برزنتيشن بشأن حقوق الرعاية ساعة | الكرة المصرية
هلال الساحل يوافق على خوض مباراتي بيراميدز في القاهرة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
فيرناندو يورينتي: مستعد للانضمام لـ ريال مدريد غدا ومجانا 2 ساعة | الدوري الإسباني
سانتوس: أنا مستمر حتى 2024.. ورونالدو أهدر فرصا كان يسجلها عادة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 3 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 4 ودية كولر الأولى.. الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية