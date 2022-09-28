شيء لم يحدث طوال التاريخ.. كولومبيا تقلب تأخرها أمام المكسيك

فاز منتخب كولومبيا على نظيره المكسيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب ليفيز بولاية كاليفورنيا الأمريكية في مباراة ودية.

أليكسيس فيجا تقدّم لـ المكسيك بعد مرور 6 دقائق من ركلة جزاء.

فيما ضاعف خيراردو أرتياجا ظهير جينك النتيجة للمكسيك في الدقيقة 29.

لكن كولومبيا حققت عودة مذهلة في الشوط الثاني، وسجلت 3 أهداف متتالية.

لويس سينيستيرا جناح ليدز يونايتد أعاد القهوجية سريعًا للقاء بهدفين في الدقيقتين 49 و52.

فيما حسم فيلمار باريوس الانتصار بهدف ثالث في الدقيقة 68.

لتقلب كولومبيا تأخرها في مباراة أنهت شوطها الأول بهدفين دون رد إلى انتصار في الشوط الثاني لأول مرة طوال تاريخها.

بينما خسرت المكسيك مباراة بعد إنهاء الشوط الأول متقدمة بهدفين دون رد لثاني مرة في تاريخها، بعد سقوطها أمام البرازيل في كوبا أمريكا 1997.

وحققت كولومبيا فوزها الدولي الثاني في التوقف الدولي الحالي بعد انتصارها على جواتيمالا برباعية مقابل هدف.

أمّا المكسيك، فكانت قد فازت في مباراتها الأولى بهدف دون رد على بيرو.

وتستعد المكسيك لمنافسات كأس العالم 2022 حيث تتواجد في مجموعة تضم بولندا والأرجنتين والمملكة العربية السعودية.

بينما تغيب كولومبيا عن كأس العالم بعد فشلها في التأهل.