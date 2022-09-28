كريم فؤاد: هدفنا تعويض الموسم الماضي. وهذا ما دار مع صلاح بعد صورة التكريم

شدد كريم فؤاد لاعب منتخب مصر على أن المعسكر الأخير مع فيتوريا كان إيجابيا، مشيرا إلى أن التحديات ستكون أقوى مع الأهلي في الموسم المقبل لتعويض ما حدث العام الماضي.

وقال كريم فؤاد في تصريحات لقناة الحياة: "تجربة المنتخب مفيدة جدا لنا وتواجد بعض اللاعبين لأول مرة".

وأضاف "لعبنا أول مباراتين مع مدرب كبير بحجم روي فيتوريا، ولكن في النهاية ليست مقياس. ما زال المدرب لم يطبق كل ما يريد والمستقبل سيكون أفضل".

وتابع "المدرب يتحدث في المحاضرات دائما على التوازن بين الدفاع والهجوم، لا توجد أفضلية لجانب على الآخر".

وواصل عن تعليمات المدرب "الواجبات الدفاعية معروفة ومن المهم الالتزام بها، ولكن في الهجوم هناك حرية في التصرف بين الطرف والعمق، المهم هو التفاهم مع الجناح".

واستكمل "المنافسة على المراكز جيدة وتساهم في رفع مستواك، عندما يكون هناك لاعبين في نفس مركزك يظهرون بشكل جيد فهذا يمنحك الدافع لتقديم أفضل ما لديك وفي النهاية هذا يصب في مصلحة الفريق".

واستطرد "فيتوريا كان سعيدا بمردود اللاعبين، المعسكر كان إيجابيا وشكر الجميع".

وعن صورته في إحدى الدورات في وقت سابق مع صلاح، قال: "صلاح قدوة لكثير من الشباب منذ فترة طويلة، هذه الصورة كانت بمثابة دفعة للأمام. ذكرته بها عند لقاءنا وتذكرها".

وواصل "صلاح يتعامل مع اللاعبين الجدد بشكل جيد ويرحب بهم ويدخلهم في الأجواء سريعا، وهذه عادة الجميع وليس صلاح فقط".

وعن فترة سواريش مع الأهلي "تعامله على المستوى النفسي مع الجميع كان جيدا، الفترة كانت قصيرة والظروف صعبة ولكن كان فيها عديد المكاسب وشاركت معه في معظم المباريات".

وأتم عن الفترة المقبلة "الفترة المقبلة كانت مهمة وصعبة للغاية، سنبدأ أول مباراة في الموسم في دوري أبطال أوروبا. هدفنا هو تعويض ما فاتنا الموسم الماضي".

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