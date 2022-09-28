مصطفى سعد يخوض مرانه الأول مع الأهلي

خاض مصطفى سعد لاعب الأهلي مرانه الأول مع الفريق الأحمر بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الأولمبي خلال معسكره الأخير

مصطفى سعد النادي : الأهلي الأهلي

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وحرص الجهاز الفني واللاعبين على الترحيب باللاعب الذي انضم إلى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية في المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وشمل مران الأهلي على تدريبات بدنية في البداية قبل أن يؤدي اللاعبين مجموعة من الفقرات الخططية والفنية في إطار برنامج الإعداد للموسم الجديد.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الصباحي مع اللاعبين.

ويخوض الفريق مرانه الثاني مساء اليوم استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش الودية التي تجمع الفريقين غدا الخميس.

ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد المنيستيري التونسي يوم ٩ أكتوبر المقبل في ذهاب دور ال ٣٢ من دوري أبطال أفريقيا.