إسلام عيسى: فيتوريا طلب عدم إعطاء الفرصة للمنافس.. وساجتهد للاستمرار في المنتخب

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 10:48

كتب : FilGoal

مصر وليبيريا

شدد إسلام عيسى لاعب منتخب مصر على أن المدرب روي فيتوريا قد طلب من اللاعبين عدم إعطاء فرصة للمنافس من أجل اللعب بدون ضغط.

إسلام عيسى

النادي : بيراميدز

مصر

وحقق منتخب مصر الفوز على ليبريا بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة ودية أقيمت على ملعب الإسكندرية.

وتحصل إسلام عيسى على ركلة جزاء سجل منها أحمد حسن "كوكا" الهدف الثالث.

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وقال عيسى في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: "الفوز اليوم كان أهم شيء وجميع اللاعبين كانوا مركزين جدا المدرب يتحدث معنا ويحمسنا دائما على إخراج أفضل ما لدينا والجميع كان يريد إخراج المعسكر بأفضل ما يكون".

"فيتوريا طلب منا الضغط من البداية وعدم إعطاء أي فرصة وهذا ما حدث في المباراتين السابقتين ومن المهم أن يستوعب اللاعبين طريقة اللعب".

كما تحدث اللاعب عبر قناة الحياة قائلا: "استفدت كثيرا من المعسكر وشاركت في وسط الملعب لأن فيتوريا أخبرني بإنه يريد توظيفي في ذلك الملعب وأحمد الله على المشاركة الاولى مع المنتخب وسأحاول أن اجتهد للاستمرار مع منتخب مصر".

وقاد فيتوريا معسكره الأول كمدرب لمنتخب مصر وخاض الفريق مباراتين وديتين خلاله.

وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى على النيجر بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة الأولى.

إسلام عيسى منتخب مصر روي فيتوريا ليبريا
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