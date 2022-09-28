محمد أبو العلا: والدي منع انتقالي إلى ريال مدريد

كشف محمد أبو العلا لاعب الزمالك السابق عن تلقيه عرضا من ريال مدريد بعد كأس العالم للشباب تحت 17 عاما في 1997.

وقال أبو العلا في تصريحات للقناة الأولى: "تلقيت عرضا من ريال مدريد بعد كأس العالم تحت 17 عاما (عام 1997) ولم أكن أفهم الاحتراف جيدا ووالدي صمم أن أكمل تعليمي أولا قبل أن أسافر إلى أي مكان".

وأضاف "وفي نفس الوقت انتقل هاني سعيد إلى أودينيزي الإيطالي".

وتابع "في نفس عمري كان هناك رونالدينيو وتشافي وكاسياس في نفس البطولة".

وواصل "إذا سافرت كنت سأتواجد مع فرق الشباب هناك حتى سن 20 أو 21 عاما وبعدها يبدأ تقييمك".

وأردف "كان من الممكن أن أصبح مثلهم إذا تشابهت الظروف".

وأتم "لم أرفض ريال مدريد ولكن والدي كان مصمم بشكل كبير على إكمالي لتعليمي أولا".

يذكر أن منتخب مصر ودع بطولة كأس العالم وقتها من الدور ثمن النهائي على يد إسبانيا بهدفين مقابل هدف واحد.

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