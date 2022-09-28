ميسي يبدع ويقود الأرجنتين للفوز على جامايكا بثلاثية
الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 10:22
كتب : FilGoal
نرشح لكم
بمشاركة الجزيري وغياب معلول.. البرازيل تكلف القادري الخسارة الأولى مع تونس 360 دقيقة بلا أهداف.. السعودية تتعادل مع أمريكا عودة مجنونة في الوقت القاتل.. كوستاريكا تهزم أوزبكستان شيء لم يحدث منذ 2303 يوما.. بنما تكسر العقدة أمام البحرين فنزويلا تكتسح الإمارات برباعية تاريخية سواريز يصنع ونونيز يسجل.. ثنائية أوروجواي الجديدة تتجاوز كندا وديا نجم وست هام السابق يهدر ركلة جزاء في تعادل الإكوادور واليابان تقرير: شكوك حول مشاركة ميسي أمام جامايكا