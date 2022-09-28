كرة سلة – سيدات سموحة إلى نهائي البطولة العربية

تأهل فريق السيدات لكرة السلة بسموحة انتصاراته وتأهل إلى نهائي البطولة العربية بعد الفوز على شباب فحيص الأردني.

وانتصر سموحة على منافسه الأردني بنتيجة 82-58 في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء.

وضرب سموحة موعدا مع بيروت اللبناني لملاقاته في النهائي.

وكان سموحة وصل لنصف النهائي بالفوز على الأرثوذكسي الأردني في ربع النهائي 87-53.

وكان فريق سيدات سموحة قد تأهل إلى ربع النهائي بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة دون أي خسارة.

وحصدت مصر لقب البطولة العربية لأندية سيدات كرة السلة ثلاث مرات فقط في التاريخ منذ انطلاقها في 1990.

وسبق وتوج فريق سبورتنج باللقب مرتين عامي 92 و98 بينما حقق الأهلي اللقب مرة واحدة عام 96.

بينما حققت مصر وصافة البطولة العربية ثماني مرات آخرهم عام 2018 عندما خسر الأهلي أمام هومنتمن اللبناني.

بينما لم يسبق وأن تواجد فريق سموحة في المربع الذهبي من قبل.