تعرف على الصاعدين والهابطين في دوري الأمم الأوروبية

حجزت 4 منتخبات مقاعدهم في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتأهلت منتخبات هولندا وكرواتيا وإسبانيا وإيطاليا لنصف نهائي المسابقة.

ويستعرض FilGoal.com أسماء المنتخبات الصاعدة والهابطة عقب ختام منافسلت دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

المستوى الأول

بعد ختام منافسات دور المجموعات من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية تأهل لنصف النهائي كل من كرواتيا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا

فيما هبط للمستوى الثاني منتخبات: التشيك والنمسا وإنجلترا وويلز.

المستوى الثاني

بعد ختام منافسات دور المجموعات من المستوى الثاني صعدت منتخبات: اسكتلندا والبوسنة والهرسك وصربيا.

فيما هبط للمستوى الثالث منتخبات: أرمينيا وروسيا ورومانيا والسويد.

المستوى الثالث

بعد ختام منافسات دور المجموعات من المستوى الثالث صعدت منتخبات: تركيا واليونان وكازاخستان وجورجيا.

فيما ستلعب منتخبات ليتوانيا أمام بيلا روسيا وجبل طارق ضد قبرص لتحديد فريقين يهبطان للمستوى الرابع.

المستوى الرابع

بعد ختام منافسات دور المجموعات من المستوى الرابع صعد منتخبي لاتفيا وإستونيا.