حازم إمام: لست "سوبر مان" إفريقيا لتأجيل مباريات الزمالك.. ولا نملك عقد انتقال الجزيري

شدد حازم إمام أنه لم يتدخل لتأجيل مباراة الزمالك وإيليكت التشادي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وتحدث حازم إمام لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "قيل إن اتحاد الكرة أجل مباراة للزمالك في إفريقيا من أجل خوض كأس سوبر لوسيل وقيل إنني أجلت مباراة إيليكت له".

وواصل "لو أنا أجلت المباراة كنا سنختار موعد آخر مناسب طالما أنا "سوبر مان" في إفريقيا بدلا من اختيار مواعيد صعبة".

وكشف "نحن خاطبنا الاتحاد الإفريقي لتأجيل المباراة بسبب ارتباطه بمباراة أخرى ولكنها تتبع فيفا، وهذا لأن الأندية لا تخاطب الاتحادات القارية سوى عن طريق الاتحاد المحلي".

وشدد "طلبنا من كاف اختيار مواعيد أخرى لمباراتي الزمالك وإيليكت خاصة أن هناك مواعيد متاحة، كان هناك تعنت من الاتحاد الإفريقي غير طبيعي وغير مفهوم، لدرجة أنه قيل لنا اتفقوا مع النادي التشادي واختاروا الموعد هل هذا طبيعي؟".

وأكمل متسائلا "هل يحدث في العالم أن توضع مباراة في وقت الأجندة الدولية؟".

سيف الجزيري

وعن أزمة سيف الجزيري وانتقاله من المقاولون العرب للزمالك قال: "اتحاد الكرة لا يملك العقود بين الأندية بل نملك عقد اللاعب فقط".

وشدد "العقد بين اللاعب والنادي أن المقاولون العرب أزال سيف الجزيري من قائمته لبيعه في العقد الثلاثي".

وواصل "اتحاد الكرة لا يملك العقد بين الزمالك والمقاولون، الاتحاد يأتي إليه قائمة الناديين والخاصة بالزمالك تضم اسم الجزيري وليس متواجدا في قائمة المقاولون".

وتابع حازم إمام حديثه "اتحاد الكرة لا يقيد اللاعبين بل النادي يقيد لاعبه مباشرة عبر نظام "TMS" الخاص بالانتقالات".

أما عن القائمة الدولية للحكام قال: "أقسم بالله من وضع القائمة هو مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بنفسه لم نتدخل فيها بعد مناقشة بينه وبين جمال علام رئيس اتحاد الكرة لكنه هو من اختار كل شيء من الألف إلى الياء".