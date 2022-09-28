موراتا: أظهرنا عقليتنا.. ونيكو ويليامز كان مفتاح المباراة

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 00:25

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا - إسبانيا

يرى ألفارو موراتا لاعب منتخب إسبانيا أن الفريق أظهر عقليته في المباراة أمام البرتغال كما شدد على دور زميله نيكو ويليامز.

وأهدت رأسية موراتا منتخب إسبانيا التأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد تخطي البرتغال بهدف دون رد.

وقال موراتا في تصريحات نشرتها سبورت عقب المباراة: "بذلنا جهدا كبيرا وأظهرنا أنه عندما يتعين علينا أن نكون في مستوى جيد في مباريات مثل هذه، فإننا نفعل ذلك".

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وأضاف "نحن أضعنا بطولتين في الفترة السابقة بسبب تفاصيل صغيرة للغاية، الآن علينا الاستعداد للمستقبل والاستمتاع بالفوز".

وكما أشاد بأداء زميله نيكو ويليامز قائلا: "نيكو كان مفتاح هذه المباراة في ظهور الثاني مع الفريق".

ويليامز (20 عامًا) ظهر لأول مرة بقميص منتخب إسبانيا الأول في لقاء سويسرا الماضي.

وعاد ويليامز للظهور كبديل أمام البرتغال في الشوط الثاني، ومرر كرة هدف الانتصار الثمين قبل دقيقتين على نهاية اللقاء.

وأتم موراتا "يعجبني أداء والأجواء حول المنتخب وأعلم أن الأمر ليس سهلا لكن نحن نتطلع نحو الفوز دائما".

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد البرتغال عند النقطة العاشرة في المركز الثاني.

وحققت إسبانيا فوزها الرسمي الأول على البرتغال في أرضها منذ انتصارها عليها عام 1934 بتصفيات كأس العالم وقتها.

وأنهى ذلك التعادل سلسلة 5 تعادلات على التوالي بين المنتخبين.

واستمرت سلسلة إسبانيا بالتسجيل للمباراة الـ 20 على التوالي، إذ لم يفشل في هز الشباك منذ يونيو 2021 أمام السويد بيورو 2020.

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