ساوثجيت يلمح لعدم اعتماده على أرنولد في كأس العالم

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 00:18

كتب : FilGoal

إنجلترا - ألمانيا

ألمح جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا لصعوبة اعتماده على ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول في كأس العالم 2022.

قرار ساوثجيت باستبعاد ترينت ضمن 5 لاعبين من مباراة ألمانيا، وهي الأخيرة للفريق في التوقف الدولي الأخير قبل المونديال، زاد من هذه الشكوك، خاصة وأنه فضل الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء أمام إيطاليا قبل أيام.

وقال ساوثجيت في تصريحات نشرتها جريدة ميرور: "لم أكن أرغب في أن يجلس أي لاعب بدون مشاركة لمباراتين، لذا أعتقد أننا بحاجة لإيجاد طريقة ندير بها مجموعة اللاعبين الذين مثلوا قوة كبيرة لنا في البطولات".

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وأكمل "أعتقد أن كيران تريبيير في الوقت الحالي يتفوق على ترينت ألكسندر أرنولد بشكل عام".

ساوثجيت يفضل الاعتماد على ريس جيمس وكايل ووكر وكيران تريبيير في مركز الظهير الأيمن.

وأتم "لقد أجريت محادثات طويلة معهم جميعا، وكنت واضحا جدا معهم حول موقفهم، وما يحتاجون إلى تحسينه، لذا فهم على علم تام بموقفهم من اللعب".

واستبعد ساوثجيت كل من ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول مع جارود بوين لاعب وست هام وجاك جريليش جناح مانشستر سيتي و فيكايو توموري مدافع ميلان وجيمس وارد براوس لاعب وسط ساوثامبتون.

ويظهر جليا عدم اعتماد مدرب المنتخب الإنجليزي على مدافع ليفربول الذي ظهر في 5 مباريات فقط من أصل 31 لعبها منتخب الأسود الثلاثة في الطريق نحو مونديال قطر.

وقال ساوثجيت في تصريحات نشرتها جريدة ذا تايمز قبل أيام: "ترينت لاعب رائع ويتميز بتمرير كرات دقيقة، لكن جيمس وتريبيير يتحكمان بالكرة بشكل رائع أيضا".

وأضاف "علي أن أنظر إلى قائمة الفريق ككل في كل المراكز، وأقيم كل لاعب حسب إمكاناته".

وأكمل "لقد لعبوا جميعا في نهائي دوري أبطال أوروبا، وبعضهم وصل معنا إلى الأدوار الأخيرة من البطولات الكبرى. توج ترينت وكايل ووكر بالدوري الإنجليزي، وفاز تريبيير بالدوري الإسباني".

وتابع "هناك الكثير من الصفات الجيدة لكل منهم، اختيار الأسماء في مركز الظهير الأيمن أمر صعب للغاية".

وأوضح قبل انطلاق لقاء ألمانيا "لدينا قائمة ضخمة، بها 4 لاعبين في مركز الظهير الأيمن وكلهم يتمتعون بجودة فائقة".

وأتم "في الوقت الحالي يلعب تريبيير بشكل جيد للغاية، كما أن ريس جيمس هو أحد اللاعبين البارزين في الدوري الإنجليزي".

هبط منتخب إنجلترا للمستوى الثاني بعد الهزيمة أمام إيطاليا يوم الجمعة الماضية بهدف دون رد.

وتعادل منتخب إنجلترا في مباراتين أمام إيطاليا وألمانيا وتلقى ثلاث هزائم أمام المجر ذهابا وإيابا ثم إيطاليا أخيرا، ثم تعادل مع ألمانيا في ويمبلي.

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