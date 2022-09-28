حازم إمام: لا أزمة بين محمد وأحمد الشناوي.. وربما نواجه الكويت في نوفمبر

نفى حازم إمام عضو اتحاد الكرة ما يثار حول وجود أزمة بين محمد الشناوي وأحمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر بسبب رقم القميص.

وتحدث حازم إمام عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" بعد فوز مصر على ليبيريا وديا بثلاثية دون رد قائلا: "روي فيتوريا مدرب المنتخب سعيد للغاية بالمعسكر ولم يتوقع ذلك الأداء من اللاعبين خاصة في المران".

وأكمل "وكل ما يقال عن وجود أزمات في المعسكر ومن سيرتدي رقم 1 ومن سيرتدي رقم 16 كل ذلك عار تماما عن الصحة لا توجد مشاكل حدثت".

وأردف "ومحمد الشناوي قال هو رقم 1 وأنا 16 لا توجد مشكلة، وطلبت من أحمد حجازي شكر كل اللاعبين في المعسكر".

وعن مواجهة منتخبات صغيرة قال: "بدأنا بمباريات صغيرة وهذا طبيعي لمدرب جديد لا يعرف أي شيء عن اللاعبين المصريين مثلما بدأ مارسيل كولر مع الأهلي، أي شخص يبدأ بفرق صغيرة ثم متوسطة وهكذا".

أما عن التوقف الدولي في شهر نوفمبر المقبل كشف حازم إمام "سنواجه بلجيكا في الكويت في 18 نوفمبر المقبل وهناك مباراة أخرى نعمل على التعاقد على إقامتها وسيكون منتخب أقل من بلجيكا".

وأكمل "نريد خوض المباراتين في الكويت، ومن الوارد أن نواجه الكويت نفسها لكن لم نتمم أي اتفاق حتى الآن".

وعن كواليس انضمام أيمن عبد العزيز كمدرب في الجهاز الفني لفيتوريا لكونه من أبناء الزمالك قال: "الكل يعرف من كان ترشيحي الأول وهو كان من الأهلي".

وأردف حازم إمام "طرحت أسماء أخرى فيتوريا لم يرغب في ضم مدرب توج ببطولات أو لا يريد العودة لخطوة الرجل الثاني، والأمر كذلك انطبق على محمد شوقي".

وأكمل "طرحت على فيتوريا ضم مدربا لحراس المرمى من مصر ولكنه قال إنه سوف يصطحب معه مدرب آخر".

وأتم "فيتوريا اجتمع مع أيمن عبد العزيز وتناقشا سويا وفي النهاية اختاره".