مصدر من الأهلي لـ في الجول: دا كوستا خارج حساباتنا.. وموعد الإعلان عن القميص الجديد

لا يتواجد فرانشيسكو دا كوستا لاعب نادي بوليفار البوليفي ضمن حسابات الأهلي لضمه خلال الصيف الجاري.

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "فرانشيسكو دا كوستا خارج حساباتنا".

وشدد "لا توجد مفاوضات مع اللاعب حاليا".

وكشف "المفاوضات جارية مع لاعبين أجانب واحد منهما سيكون فوق السن والآخر إفريقي تحت السن وستشهد الأيام المقبلة الإعلان عنهما حال إتمام المفاوضات بنجاح".

ويلعب دا كوستا البالغ من العمر 27 عاما في صفوف بوليفار البوليفي والذي ضم الأهلي منه برونو سافيو.

وسجل المهاجم البرازيلي 24 هدفا وصنع 11 في 36 مع بوليفار.

وعن موعد الإعلان عن قميص النادي الجديد قال المصدر: "سيكون الإعلان عنه بحد أقصى الأول من شهر أكتوبر المقبل".

ومن المقرر أن يظهر الأهلي بقميصه الجديد لأول مرة في مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وستقام المباراة في تونس في التاسع من شهر أكتوبر المقبل.