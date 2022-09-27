المغرب لا يُقهر في التوقف الدولي.. وكوت ديفوار يتجاوز غينيا بثلاثية

تعادل منتخب المغرب مع باراجواي دون أهداف في ملعب بينيتو فياماريان بمدينة إشبيلية الإسبانية.

وأنهى المغرب التوقف الدولي دون أن يُهزَم أو تهتز شباكه، بعد فوزها في اللقاء السابق على تشيلي بهدفين دون رد.

من جانبها، كانت باراجواي قد فازت على الإمارات العربية المتحدة بهدف دون رد.

وتعد تلك المباراة هي الأولى تاريخيًا بين المنتخبين، إذ لم يلتقيا سابقًا أبدًا.

وأدار وليد الركراكي أول مباراتين له مع المغرب خلفًا لـ وحيد خليلوزيتش المقال من منصبه.

ودفع الركراكي بقوته الضاربة بقيادة حكيم زياش وأشرف حكيمي ونصير مزراوي وسفيان بوفال وأمين حاريت.

وأقحم الركراكي في الشوط الثاني بـ عبد الصمد الزلزولي ويونس بلهندة، دون أن تتغير النتيجة.

ويستعد المغرب لمنافسات كأس العالم 2022 حيث يتواجد في المجموعة السادسة رفقة بلجيكا وكندا وكرواتيا.

وفي مباراة ودية أخرى، فازت بوركينا فاسو على جزر القُمر بهدفين مقابل هدف واحد.

إيسوفو دايو تقدّم لـ بوركينا فاسو في الدقيقة 61، ثم أضاف بيرتراند تراروي الهدف الثاني في الدقيقة 74 من رلكة جزاء.

وسجل فايز سليماني -هدف الأهلي السابق في سوق الانتقالات- هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

كما فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره الغيني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجّل أهداف الأفيال: إبراهيم سانجاري لاعب أيندهوفن، وسليمان دومبيا لاعب آنجيه، وسيكو فوفانا لاعب لانس في الدقائق 30 و41 و45.

فيما سجّل مختار دياكابي مدافع فالنسيا هدف غينيا الوحيد من صناعة زميله في الخفافيش إلايش موريبا بالدقيقة 52.