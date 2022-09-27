دوري الأمم الأوروبية – اسكتلندا وصربيا إلى المستوى الأول.. وهبوط السويد

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 23:12

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - النرويج

تأهلت اسكتلندا إلى المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، بتعادلها أمام مضيفتها أوكرانيا دون أهداف في العاصمة البولندية كراكوف.

ورفعت اسكتلندا رصيدها إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة.

بينما اكتفت أوكرانيا بالوصول إلى النقطة 11، إذ كانت تحتاج إلى الفوز ولا شيء غيره لضمان مقعد في المستوى الأول.

وفي نفس المجموعة هبطت أرمينيا إلى المستوى الثالث، بخسارتها أمام جمهورية أيرلندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أيرلندا تقدّمت بهدفي جون إيجان، ومايكل أوبافيمي في الدقيقتين 18 و52.

لكن أرمينيا قاتلت وعدلت النتيجة بهدفي أرتاك داشيان، وإدوارد سبيرتسيان في الدقيقتين 71 و73.

وخطفت جمهورية أيرلندا الفوز القاتل بواسطة روبيرت برادي في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

ووصلت جمهورية أيرلندا إلى 7 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أرمينيا عند 3 نقاط في المركز الأخير.

وفي المجموعة الثانية، هبطت روسيا إلى المستوى الثالث بعد إلغاء كافة نتائجها.

وفي المجموعة الثالثة، صعدت صربيا إلى المستوى الأول بفوزها على مضيفتها النرويج بهدفين دون رد في ملعب أوليفال بالعاصمة أوسلو.

ودخل المنتخبان اللقاء متعادلين في النقاط، لكن صربيا تفوقت بثنائية دوشان فلاهوفيتش، وأليكساندر ميتروفيتش في الدقيقتين 42 و54.

ووصلت صربيا إلى 13 نقطة في الصدارة، بينما تجمّد رصيد رفاق إرلينج هالند عند 10 نقاط.

فيما هبطت السويد إلى المستوى الثالث بتعادلها أمام ضيفتها أمام سلوفينيا بهدف لكل طرف في فريندز أرينا.

بنيامين شيشكو تقدّم لـ سلوفينيا بعد مرور 28 دقيقة بتسديدة رائعة على الطائر.

لكن إميل فورشبرج أعاد السويد للقاء بهدف التعادل في الدقيقة 42.

تعادلٌ لم يكن كافيًا للسويد التي أنهت المنافسات بـ 4 نقاط في المركز الأخير، بينما احتلت سلوفينيا المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وفي المجموعة الثانية للمستوى الثالث، هبطت قبرص بهزيمتها 1-5 أمام مضيفتها كوسوفو في بريستينا.

فلورينت موسليا، ودونات روداني، وإلبا راشاني، وفيدات موريكي سجلوا أهداف كوسوفو في الدقائق 22، و45، و46، و52، و84.

فيما سجل فالنتين روبيرجي هدف قبرص الوحيد في الدقيقة 45.

فيما أكدت اليونان صدارتها للمجموعة وصعودها إلى المستوى الثاني بفوزها على أيرلندا الشمالية بثلاثية مقابل هدف واح في أثينا.

وسجل ديميتريوس بيلكاس، وجورجيوج ماسوراس، وبيتروس مانتالوس في الدقائق 14 و55 و80، فيما سجل شاين لافيري في الدقيقة 18.

لتصل اليونان إلى 15 نقطة في الصدارة، بينما أنهت أيرلندا الشمالية المجموعة في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، لكنها تجنبت الهبوط بسبب المواجهات المباشرة التي تتفوق فيها على قبرص.

دوري الأمم الأوروبية
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