نجم غانا يتحدث عن إمكانية مواجهة شقيقه الإسباني في كأس العالم

تحدث إنياكي ويليامز لاعب أتليتك بلباو الذي مثل غانا دوليا لأول مرة قبل أيام، عن إمكانية مواجهة شقيقه الأصغر نيكو الذي مثل إسبانيا دوليا لأول مرة قبل أيام أيضا.

الثنائي الذي ينحدر من أصول غانية اختلف في اختيار المنتخب الذي يمثله دوليا، فقد اختار الشقيق الأكبر تمثيل غانا واستقبل الشقيق الأصغر استدعاء منتخب إسبانيا بترحاب.

وقال إنياكي ويليامز في تصريحات لجريدة أس: "قلة قليلة من اللاعبين الذين يمكنهم المشاركة في كأس العالم. إذا تم استدعائي لقائمة غانا في المونديال، سيكون حلما يتحقق".

وعلق إنياكي على ظهوره الأول وشقيقه دوليا هذا الشهر قائلا "إنه أمر لا يصدق. في نهاية المطاف، أخي مستعد لأن يكون لاعبا في منتخب إسبانيا".

قبل أيام، لعب إنياكي مباراة الدولية الأولى بقميص غانا ضد البرازيل وديا، فيما لعب نيكو بقميص إسبانيا أمام سويسرا في دوري الأمم الأوروبية.

وأردف "نيكو يحرز تقدما في مسيرته، ويكتسب الخبرات. إنه يتحسن كثيرًا أمام المرمى والحقيقة إنني لو كنت أنا لويس إنريكي، كنت سأضم نيكو للمنتخب".

وتابع "إنه موهبة، مثل قطعة الماس الخام التي تحتاج إلى التلميع. أمامه فرصة كبيرة للتطور، وأتمنى أن يستمر في التحسن".

وعن إمكانية حدوث مواجهة بين إسبانيا وغانا في مونديال 2022، قال إنياكي "كنا نتحدث عن الأمر على أنها مزحة في المنزل. دعونا نرى من سيشجع آباؤنا".

وأتم "رؤيتنا نلعب على كأس العالم أمر مثير بالنسبة لهم. ونريد أن نرد الدين مقابل ما فعلوه من أجلنا".

ويتواجد منتخب غانا في المجموعة الثامنة مع البرتغال وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

فيما يلعب منتخب إسبانيا ضمن المجموعة الخامسة مع ألمانيا وكوستاريكا واليابان.

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