بمشاركة الجزيري وغياب معلول.. البرازيل تكلف القادري الخسارة الأولى مع تونس

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 22:49

كتب : FilGoal

مباراة تونس والبرازيل

تلقى منتخب تونس خسارة ثقيلة على يد منتخب البرازيل وديا.

وفاز المنتخب البرازيلي على نظيره التونسي بنتيجة 5-1 في مباراة استضافها ملعب حديقة الأمراء في باريس العاصمة الفرنسية.

وتعد تلك الخسارة الأولى لمنتخب تونس تحت قيادة مدربه جلال القادري بعد 7 مباريات بدون خسارة.

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سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك شارك لمدة 46 دقيقة بالمباراة، فيما تواجد علي معلول ظهير الأهلي على مقاعد البدلاء.

فيما حقق المنتخب البرازيلي الفوز السابع على التوالي.

أحداث المباراة

سجل المنتخب البرازيلي الهدف الأول في الدقيقة 11 عن طريق رافينيا بعد تمريرة طويلة من كارلوس كاسيميرو

وعدل منتصر الطالبي النتيجة وسجل هدف التعادل للمنتخب التونسي من ضربة رأسية عند الدقيقة 18.

دقيقة واحدة وفقط من هدف التعادل وسجل ريتشارلسون هدف التقدم للمنتخب البرازيلي بعد تمريرة رافينيا.

وعزز نيمار دا سيلفا تقدم البرازيل وسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 29.

وسجل رافينيا الهدف الرابع للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 40 بتسديدة صاروخية سكنت الشباك

وحصل ديلان برون على البطاقة الحمراء في الدقيقة 42 بعد تدخيل عنيف على نيمار دا سيلفا ليزيد متاعب المنتخب التونسي.

وغادر سيف الدين الجزيري المباراة عند الدقيقة 46 ومنح جلال القادري الفرصة على نادي الغندري.

وعزز بيدرو دوس سانتوس تقدم المنتخب البرازيلي بالهدف الخامس عند الدقيقة 74 من عمر المباراة.

منتخب تونس منتخب البرازيل
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