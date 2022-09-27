مؤتمر فيتوريا: المدرب لا يشعر بالراحة 100%.. تحسنا في أمر وتمنيت حدوث شيئين

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 22:47

كتب : FilGoal

روي فيتوريا - مصر وليبيريا

أبدى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر سعادته ورضاه التام عن كل شيء حدث خلال معسكر الفراعنة والذي أقيم في التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب الفوز على ليبيريا وديا اليوم الثلاثاء في استاد الإسكندرية بثلاثية دون رد.

وتحدث فيتوريا قائلا: "لعبنا جيدا وتنظيمنا الدفاعي والهجومي كان جيدا ورد الفعل مع فقد الكرة كذلك، سجلنا ثلاثة أهداف وكنا نستحق تسجيل أهدافا أكثر".

أخبار متعلقة
ثلاثية جديدة.. مصر تفوز على ليبيريا كوكا يسجل بقميص منتخب مصر بعد غياب 7 سنوات العاشر.. المصري يضم عمرو طارق

وأردف "أهدرنا فرصا لتسجيل الأهداف لكن أهم شيء أننا فزنا وأظهرنا بعض اللاعبين لإفادة المنتخب في المستقبل".

وواصل "هناك أكثر من 20 لاعبا يستطيعون إفادة المنتخب في المستقبل ويجب أن يظهروا بنفس المستوى في أنديتهم كذلك".

وعن رؤيته التدريبية قال: "نضع كل لاعبا في مكانه وندرس كيفية توظيفه بأفضل شكل، نريد فريقا يمتلك الكرة ويتواجد في منتصف ملعب الخصم وأن يشعر الجميع بسعادة في نقل الكرة وأن يقدموا مباريات جيدة".

وشدد فيتوريا "كل المباريات المقبلة لن تكون سهلة، لكنني الآن أبني فريقا يلعب برؤيتي والوقت فقط لم يسعفني لأرى لاعبين أكثر".

وعن هل يشعر بالراحة بعد الفوز على النيجر وليبيريا بالنتيجة ذاتها قال: "كمدرب لن أشعر بالراحة أبدا بنسبة 100%، وظيفة المدرب هي تحسين كل شيء".

واستدرك "لكن كل اللاعبين قدموا مستوى جيد للغاية وتصرفاتهم والتزامهم وكفاءتهم الفنية كل ذلك جعل من معسكرنا جيدا، فبعض الأمور توقعت أن تأخذ وقتا لاستيعابها لكنهم فهموها سريعا".

وأردف "تمنيت فقط العمل معهم لأسبوع آخر".

وأعطى مثالا عن الأمور التي تحسنت وقال: "منتخب مصر لم يسجل من كرات ثابتة سوى مرة أو مرتين في السابق وعملنا على ذلك وقلت لهم يجب أن تذهبوا للركلة وأنتم متأكدين من التسجيل، وكنت سعيدا بتنوع الفرص التي خلقناها".

وتابع المدرب البرتغالي حديثه قائلا: "المعسكر رائع وظهر أن هناك توحد فني بيننا وبين اللاعبين وأمامنا الكثير من العمل للمستقبل".

وعن أحمد حسن "كوكا" قال: "أعرفه منذ أن كان يلعب في الدوري البرتغالي وهو يتواجد مع فريق حاليا يلعب فيه بطريقة تشبهنا وهذا سوف يساعده معنا لأنه سينفذ أفكار شبيهة لأفكارنا يوميا، لكنه لاعب مميز ويسجل أهدافا كثيرة".

مصر منتخب مصر فيتوريا ليبيريا
نرشح لكم
حازم إمام: لا أزمة بين محمد وأحمد الشناوي.. وربما نواجه الكويت في نوفمبر مدرب ليبريا: لا أريد اختلاق الأعذار.. وتمنيت مشاركة صلاح كوكا يسجل بقميص منتخب مصر بعد غياب 7 سنوات ثلاثية جديدة.. مصر تفوز على ليبيريا انتهت – مصر (3) - (0) ليبيريا.. انتصار ثلاثي جديد الأبيض والأسود.. اتحاد الكرة يعلن قميص منتخب مصر الثاني تشكيل مصر - كوكا وتريزيجيه أساسيان ضمن أربعة تغييرات لفيتوريا أمام ليبيريا رسالة بركات للاعبي المنتخب الأولمبي: إيمانكم بقدراتكم سيحقق الحلم.. وباب ميكالي مفتوح للجميع
أخر الأخبار
أنس أسامة: هذه كواليس رحيلي.. قد ألعب للزمالك مجددا والأهلي تجنب الاصطياد في الماء العكر 6 دقيقة | كرة سلة
#السهرة_الرياضية – روبيرتو باجيو المهاجم الذي هزمه عقله 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
رودري بعد الفوز القاتل على البرتغال: رأيت نضجا لم أره من قبل لـ إسبانيا 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – سيدات سموحة إلى نهائي البطولة العربية 39 دقيقة | رياضات أخرى
تعرف على الصاعدين والهابطين في دوري الأمم الأوروبية 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
حازم إمام: لست "سوبر مان" إفريقيا لتأجيل مباريات الزمالك.. ولا نملك عقد انتقال الجزيري 48 دقيقة | الكرة المصرية
موراتا: أظهرنا عقليتنا.. ونيكو ويليامز كان مفتاح المباراة 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
ساوثجيت يلمح لعدم اعتماده على أرنولد في كأس العالم ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 3 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 4 ودية كولر الأولى.. الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية