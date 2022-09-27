العاشر.. المصري يضم عمرو طارق

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 22:21

كتب : مهاب نبيل

عمرو طارق - الأهلي × الجونة

أعلن النادي المصري ضم عمرو طارق قادما من الجونة في سوق الانتقالات الصيفية.

وتعاقد النادي مع اللاعب لمدة 3 مواسم مقبلة.

وكان عمرو طارق يمتلك عقدا مع الجونة حتى صيف 2024.

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وشارك المدافع البالغ من العمر 30 عاما مع الجونة الموسم السابق في 25 مباراة، سجل خلالها هدفا وحيدا.

وخاض عمرو طارق عدة تجارب احترافية بدأها في ألمانيا في فريق رديف فرايبورج وفولفسبورج وأنهاها في أمريكا لـ أورلاندو ونيويورك ريد بول قبل أن يعود حاليًا إلى الجونة.

وقد سبق لعمرو طارق اللعب في صفوف الجونة لمدة موسمين خلال الفترة من صيف 2013 إلى صيف 2015.

وظهر طارق مع منتخب مصر في مباراتين من قبل لمدة 85 دقيقة، أحدهما في تصفيات أمم إفريقيا 2017 والآخرى ودية.

وتعتبر هذه الصفقة العاشرة لـ المصري هذا الصيف بعد التعاقد مع عمرو السعداوي من الجونة، وعبد الرحيم دغموم قادما من وفاق سطيف الجزائري، والمدافع الجزائري عماد الدين بوبكر قادما من الوداد.

كما أتم المصري تعاقده مع مروان حمدي قادما من الزمالك وأنتوني أكبوتو قادما من قطر القطري.

أيضا ضم النادي البورسعيدي حسين السيد من بيراميدز ومحمد دبش من البنك الأهلي، والكاميروني فرانك إيتوجا من أشانتي كوتوكو الغاني ومحمود جاد من إنبي.

وأنهى المصري الموسم في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.

المصري عمرو طارق
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