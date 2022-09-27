فليك يفتح الباب أمام عودة هوملز لمنتخب ألمانيا في المونديال

فتح هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا الباب أمام ماتس هوملز للعودة للمانشافت خلال كأس العالم 2022.

هوملز لم يتم استدعائه للمشاركة مع المنتخب الألماني في الأشهر الأخيرة، لكنه يتألق في صفوف بروسيا دورتموند هذا الموسم.

وقال هوملز في تصريحات مقتضبة نشرتها جريدة بيلد: "أنا على تواصل مع فليك، ونناقش كيف سيكون الوضع".

وأوضح تقرير بيلد أن هوملز سيكون سعيدا بضمه إلى قائمة كأس العالم المكونة من 26 لاعبا حتى لو كان بديلا.

قبل عدة أشهر، قال فليك إنه "لا يوجد سن محدد للانضمام إلى المنتخب الألماني".

وأضاف مدرب بايرن ميونيخ السابق "أهم شيء أن يكون اللاعب جيد بما يكفي ولديه رغبة لتمثيل منتخب ألمانيا".

ولعب هوملز 76 مباراة دولية بقميص المانشافت.

وبدأ مدافع دورتموند مسيرته الدولية في 2010 وتوج بكأس العالم 2014 في البرازيل.

وتولى فليك مهمة تدريب ألمانيا خلفا ليواكيم لوف الذي ترك منصبه عقب نهاية بطولة يورو 2020.

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