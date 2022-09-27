عودة مجنونة في الوقت القاتل.. كوستاريكا تهزم أوزبكستان

فاز منتخب كوستاريكا على نظيره الأوزبكي بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب كأس العالم في سون بالمباراة الودية التي جمعت الطرفين.

أوزبكستان تقدّمت بواسطة إلدور شومورودوف مهاجم روما في الدقيقة 25.

ورفع القائد الأوزبكي رصيده إلى 31 هدفًا دوليًا في 57 مباراة.

واقترب شومورودوف أكثر فأكثر من ماكسيم شاتسكيخ الهداف التاريخي لـ أوزبكستان برصيد 37 هدفًا.

وحافظت أوزبكستان على تقدمها حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما سجل البديل أنتوني هيرنانديز (20 عامًا) هدفه الدولي الأول في مباراته الثانية مع كوستاريكا.

الجنون تواصل عندما سجل كيندال واتسون هدف الانتصار في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

La especialidad de la casa por parte de Waston para cerrar la victoria y ahora si a dormir. pic.twitter.com/43ejU5fGK8 — Deportes Repretel (@deporterepretel) September 27, 2022

ليسجل واتسون أول هدف دولي له منذ أن هز شباك تشيلي في نوفمبر 2018.

وكانت كوستاريكا قد تعادلت في المباراة الودية السابقة أمام كوريا الجنوبية بهدفين لكل طرف.

وتتواجد كوستاريكا في المجموعة الخامسة بكأس العالم 2022 رفقة إسبانيا وألمانيا واليابان.