عودة مجنونة في الوقت القاتل.. كوستاريكا تهزم أوزبكستان

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 21:55

كتب : FilGoal

كوستاريكا

فاز منتخب كوستاريكا على نظيره الأوزبكي بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب كأس العالم في سون بالمباراة الودية التي جمعت الطرفين.

أوزبكستان تقدّمت بواسطة إلدور شومورودوف مهاجم روما في الدقيقة 25.

ورفع القائد الأوزبكي رصيده إلى 31 هدفًا دوليًا في 57 مباراة.

واقترب شومورودوف أكثر فأكثر من ماكسيم شاتسكيخ الهداف التاريخي لـ أوزبكستان برصيد 37 هدفًا.

وحافظت أوزبكستان على تقدمها حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما سجل البديل أنتوني هيرنانديز (20 عامًا) هدفه الدولي الأول في مباراته الثانية مع كوستاريكا.

الجنون تواصل عندما سجل كيندال واتسون هدف الانتصار في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ليسجل واتسون أول هدف دولي له منذ أن هز شباك تشيلي في نوفمبر 2018.

وكانت كوستاريكا قد تعادلت في المباراة الودية السابقة أمام كوريا الجنوبية بهدفين لكل طرف.

وتتواجد كوستاريكا في المجموعة الخامسة بكأس العالم 2022 رفقة إسبانيا وألمانيا واليابان.

أوزبكستان كوستاريكا
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