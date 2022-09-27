شيء لم يحدث منذ 2303 يوما.. بنما تكسر العقدة أمام البحرين

كسر منتخب بنما عقدة استمرت 2303 يوما بالفوز على منتخب البحرين.

وفاز منتخب بنما على نظيره البحريني بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بالمنامة العاصمة البحرينية.

وحقق منتخب بنما الفوز على منافس من خارج قارة أمريكا الشمالية منذ 2303 يوما.

وجاء آخر فوز لمنتخب بنما على منافس من خارج أمريكا الشمالية في 7 يونيو 2016 على حساب منتخب بوليفيا بهدفين مقابل هدف.

وسجل مايكل موريلو الهدف الأول لمنتخب بنما عند الدقيقة 18 من شوط المباراة الأول.

وأضاف إسماعيل دياز الهدف الثاني لمنتخب بنما عند الدقيقة 46 من الشوط الثاني.

المنتخب البحريني تلقى الهزيمة الثانية خلال فترة التوقف الجاري، بعدما خسر المباراة الماضية على يد كاب فيردي بهدفين مقابل هدف.