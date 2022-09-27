رغم قلة دقائق المشاركة.. جريزمان يفوز بجائزة لاعب الشهر في أتليتكو مدريد
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 21:52
كتب : FilGoal
حصد أنطوان جريزمان جائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر في أتليتكو مدريد.
أنطوان جريزمان
النادي : أتليتكو مدريد
وترشّح جريزمان رفقة رينلدو ماندافا ويانيك فيريرا كاراسكو وأنخيل كوريّا وأكسيل فيتسيل.
جريزمان الذي يلعب على سبيل الإعارة لـ أتليتكو مدريد من برشلونة لم يبدأ أساسيا منذ بداية الموسم سوى أمام ريال مدريد.
وشارك جريزمان في جميع مباريات الفريق هذا الموسم بديلا لمدة لا تتجاوز الـ30 دقيقة.
وخلال 282 دقيقة لعبها جريزمان بقميص أتليتكو الموسم الحالي، سجّل 3 أهداف وصنع آخر.
أرقام المرشحين الآخرين:
كاراسكو - 472 دقيقة - هدف وحيد.
كوريّا - 161 دقيقة - هدف وحيد وصنع آخر.
فيتسيل - 720 دقيقة - صنع هدفا.
رينلدو - 692 دقيقة.
ويحتل أتليتكو مدريد المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط بعد مرور 6 جولات.
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