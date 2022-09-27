رغم قلة دقائق المشاركة.. جريزمان يفوز بجائزة لاعب الشهر في أتليتكو مدريد

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 21:52

كتب : FilGoal

جريزمان

حصد أنطوان جريزمان جائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر في أتليتكو مدريد.

أنطوان جريزمان

النادي : أتليتكو مدريد

وترشّح جريزمان رفقة رينلدو ماندافا ويانيك فيريرا كاراسكو وأنخيل كوريّا وأكسيل فيتسيل.

جريزمان الذي يلعب على سبيل الإعارة لـ أتليتكو مدريد من برشلونة لم يبدأ أساسيا منذ بداية الموسم سوى أمام ريال مدريد.

أخبار متعلقة
تقرير: أتليتكو مدريد يحدد بديل أوبلاك أتليتكو مدريد يصدر بيانا لإدانة الهتافات العنصرية ضد فينيسيوس تشكيل أتليتكو مدريد - جريزمان أساسي لأول مرة ضد ريال مدريد.. وكوكي يقود الوسط ذا أثليتك: الدوري الإنجليزي قد يخرج جريزمان من دكة أتليتكو مدريد

وشارك جريزمان في جميع مباريات الفريق هذا الموسم بديلا لمدة لا تتجاوز الـ30 دقيقة.

وخلال 282 دقيقة لعبها جريزمان بقميص أتليتكو الموسم الحالي، سجّل 3 أهداف وصنع آخر.

أرقام المرشحين الآخرين:

كاراسكو - 472 دقيقة - هدف وحيد.

كوريّا - 161 دقيقة - هدف وحيد وصنع آخر.

فيتسيل - 720 دقيقة - صنع هدفا.

رينلدو - 692 دقيقة.

ويحتل أتليتكو مدريد المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط بعد مرور 6 جولات.

جريزمان أتليتكو مدريد الدوري الإسباني
نرشح لكم
انتهت دوري الأمم الأوروبية - البرتغال (0) (1) إسبانيا.. تأهل قاتل سواريز يصنع ونونيز يسجل.. ثنائية أوروجواي الجديدة تتجاوز كندا وديا توني كروس يجيب.. ماذا لو دخل سباق سرعة مع صلاح التشكيل – رونالدو يقود البرتغال.. و7 تغييرات في إسبانيا مانشيني بعد الفوز بثنائية: هذا الأمر لم يعجبني في أداء إيطاليا "كنت محظوظا بما يكفي".. فابيان ديلف يعلن اعتزاله بوفون يختار أفضل 5 حراس في العالم وكيله: مفاوضات لفسخ تعاقد يوسف بلايلي مع بريست.. وأمامنا عروض كثيرة
أخر الأخبار
بمشاركة الجزيري وغياب معلول.. البرازيل تكلف القادري الخسارة الأولى مع تونس دقيقة | الوطن العربي
مؤتمر فيتوريا: المدرب لا يشعر بالراحة 100%.. تحسنا في أمر وتمنيت حدوث شيئين 2 دقيقة | منتخب مصر
العاشر.. المصري يضم عمرو طارق 29 دقيقة | ميركاتو
360 دقيقة بلا أهداف.. السعودية تتعادل مع أمريكا 30 دقيقة | الوطن العربي
فليك يفتح الباب أمام عودة هوملز لمنتخب ألمانيا في المونديال 35 دقيقة | قطر 2022
كوكا يسجل بقميص منتخب مصر بعد غياب 7 سنوات 45 دقيقة | منتخب مصر
ثلاثية جديدة.. مصر تفوز على ليبيريا 49 دقيقة | منتخب مصر
عودة مجنونة في الوقت القاتل.. كوستاريكا تهزم أوزبكستان 55 دقيقة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 3 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 4 ودية كولر الأولى.. الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية