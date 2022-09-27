عودة إمام محمدين لرئاسة قطاع الناشئين في إنبي

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 21:18

كتب : FilGoal

إمام محمدين - إنبي

أعلن نادي إنبي عن تعيين إمام محمدين رئيسًا لقطاع الناشئين بدايةً من موسم 2022\2023.

جاء ذلك بعد 24 ساعة من إعلان الاتحاد السكندري عن رحيل محمدين عن قيادة قطاع ناشئي زعيم الثغر.

ويعد محمدين أحد مؤسسي قطاع الناشئين في إنبي وتحت قيادته عاش القطاع فترته الذهبية.

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ورحل محمدين عن إنبي وتحوّل إلى الاتحاد السكندري في صيف 2020.

وصرّح أيمن الشريعي رئيس إنبي: "الإدارة تواصلت مع إمام محمدين لما يملكه من خبرة كبيرة في قطاع الناشئين".

وأضاف: "يعد إمام محمدين أحد مؤسسي هذا القطاع الحيوي حتى أصبح أحد العلامات المميزة في اكتشاف وتنمية مواهب الكرة المصرية".

وساهم محمدين في تكوين العديد من اللاعبين الذين برزوا في الكرة المصرية على شاكلة محمود عبد المنعم "كهربا"، وصالح جمعة، وآخرين.

إنبي إمام محمدين
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