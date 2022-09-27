هاري ماجواير يتأسف لجماهير إنجلترا

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 21:16

كتب : FilGoal

إنجلترا - ألمانيا - كاي هافرتز

اعتذر هاري ماجواير مدافع منتخب إنجلترا عن الأخطاء التي ارتكبها خلال مباراة ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية.

وتعادل منتخب إنجلترا مع ألمانيا بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن ختام مجموعات الدور الأول لدوري الأمم الأوروبية والتي أقيمت بملعب ويمبلي.

وقال ماجواير عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أنا أعتذر.. الأخطاء جزء من اللعبة".

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وأضاف "بقتال رائع وروح كبيرة عدنا إلى المباراة. سنركز على الإيجابيات ونتطلع إلى كأس العالم بقطر".

وأتم مدافع مانشستر يونايتد "الأوقات العصيبة ستجعلنا أقوى".

ماجواير تسبب في الهدف الأول لألمانيا، حين مرر الكرة بالخطأ لجمال موسيالا الذي دخل منطقة جزاء إنجلترا وراوغ هاري لكن الأخير أسقطه أرضا فأطلق الحكم صافرته معلنا ركلة جزاء ألمانية ترجمها إلكاي جوندوجان بنجاح.

كما كان ماجواير أحد أسباب الهدف الثاني الذي سجله كاي هافيرتز.

وشهدت المباراة الأخيرة لإنجلترا في التوقف الدولي الذي يسبق المونديال إثارة كبيرة، خاصة في الشوط الثاني.

وتقدم منتخب ألمانيا في النتيجة بثنائية، قبل أن يعود المنتخب الإنجليزي من بعيد ويسجل 3 أهداف ويقترب من الفوز.

ولكن منتخب ألمانيا عاد وسجل هدف التعادل في الوقت القاتل لينهي المباراة دون فوز لأي من المنتخبين.

منتخب إنجلترا وصل إلى النقطة 3 في المركز الأخير للمجموعة وتأكد هبوطه للمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

ووصل منتخب ألمانيا إلى النقطة 7 في المركز الثاني، خلف منتخب إيطاليا المتصدر بـ11 نقطة، والمجر صاحب المركز الثاني بـ10 نقاط.

ويقع منتخب إنجلترا ضمن المجموعة الثانية في المونديال رفقة إيران والولايات المتحدة الأمريكية وويلز.

هاري ماجواير إنجلترا ألمانيا
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