عودة غير مكتملة.. قطر تتعادل أمام تشيلي في أخر اختبار قبل انطلاق كأس العالم
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 21:03
كتب : FilGoal
تعادل منتخب قطر أمام نظيره تشيلي وديا بهدفين لمثلها في المباراة التي أقيمت في النمسا استعدادا لمنافسات كأس العالم 2022.
وكاد منتخب قطر أن يلقب الطاولة بعدما حوّل تأخره بهدف إلى هدفين لكن عادل تشيلي النتيجة في الـ10 دقائق الأخيرة.
🎥| الهدف الأول لمنتخبنا الوطني 🇶🇦 في مرمى تشيلي عن طريق اللاعب أكرم عفيف.#في_حب_قطر#العنابي_أقوى_بتشجيعكمSeptember 27, 2022
وافتتح ألكيسيس سانشيز التسجيل عند الدقيقة 37 قبل أن يعادل أكرم عفيفي النتيجة عند الدقيقة 59.
وضاعف حسن الهيدروس النتيجة لمنتخب قطر في الدقيقة 67 قبل أن يعادل أرتورو فيدال لـ تشيلي بعد 10 دقائق.
ويشارك العنابي في البطولة المقرر إقامتها نوفمبر المقبل بصفته المستضيف.
ويقع منتخب قطر ضمن المجموعة الأولى رفقة السنغال والإكوادور وهولندا.
فيما يغيب منتخب تشيلي عن البطولة.
ويفتتح منتخب قطر مشواره في البطولة أمام الإكوادور في الـ20 من نوفمبر المقبل على استاد لوسيل.