كرة يد - سيناريو مثير.. الترجي يفوز على الزمالك في نهائي البطولة العربية ويتأهل لكأس العالم

حسم الترجي التونسي لكرة اليد تواجده في كأس العالم للأندية سوبر جلوب بعد فوزه بنهائي البطولة العربية أمام الزمالك بنتيجة 29-28.

حارس الفريق التونسي تألق بشكل كبير في الشوط الأول من المباراة قبل أن ينجح الزمالك في العودة بنهاية الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 10-10 قبل أن يحسم الترجي المباراة لصالحه في النهاية.

ونجح الزمالك في إدراك التعادل في الثواني الأخيرة 25-25 لتمتد المباراة إلى الوقت الإضافي.

وفي الثانية الأخيرة من الوقت الإضافي سجل الترجي هدفا قاتلا ليفوز في النهاية 29-28.

اللقب هو السابع في تاريخ الترجي التونسي والثاني على التوالي.

ولم يتحدد موعد أو مكان إقامة قرعة كأس العالم للأندية حتى الآن.

وسيتم تقسيم الـ12 فريقا على أربع مجموعات وتضم كل مجموعة ثلاثة فرق ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي.

وسيشارك الأهلي للمرة الرابعة في تاريخه وأفضل إنجاز ليه كان المشاركة الأولى نسخة 2007 عندما حقق المركز الثاني.

وستقام البطولة بمشاركة 12 فريقا للمرة الأولى.

وستلعب البطولة بوجود فريقين من إفريقيا للمرة الأولى منذ 2007 عندما شارك الأهلي ومولودية الجزائر.