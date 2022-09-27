فنزويلا تكتسح الإمارات برباعية تاريخية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 20:34

كتب : FilGoal

سالمون روندون

اكتسح منتخب فنزويلا نظيره الإماراتي بأربعة أهداف دون رد في مباراة ودية أقيمت على ملعب فاينر نيوشتادت في النمسا.

جيفيرسون سافارينو سجل هدف اللاتينيين الأول بعد مرور 18 دقيقة.

ثم أضاف سالمون روندون مهاجم إيفرتون الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وابتعد جون تشانسيور قلب دفاع فنزويلا بالنتيجة في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني أكمل خوسيف مارتينز الرباعية في الدقيقة 77.

وتعد تلك المواجهة هي الثانية في تاريخ المنتخبين، وفازت فنزويلا بالسابقة في أكتوبر 2018 بهدفين دون رد.

وكانت الإمارات قد خسرت وديًا قبل أيام أمام باراجواي بهدف دون رد.

في المقابل، كانت فنزويلا قد خسرت بهدف دون رد أمام أيسلندا قبل أيام.

وتلقت شباك الإمارات 4 أهداف أو أكثر للمرة الثانية في ظرف 10 أشهر، بعد الخسارة بخماسية دون رد أمام قطر في كأس العرب بشهر ديسمبر الماضي.

فيما يعد ذلك الفوز هو الأكبر لـ فنزويلا منذ انتصارها على بوليفيا بخماسية نظيفة في نوفمبر 2016.

وهذا الفوز الفنزويلي هو الخامس على لائحة أكبر الانتصارات تاريخيًا لأبناء كاراكاس.

فنزويلا الإمارات
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