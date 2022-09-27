مولر يطالب منتخب ألمانيا بالاقتداء بما يفعله ريال مدريد

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 20:29

كتب : FilGoal

توماس مولر - ألمانيا

يعتقد توماس مولر نجم بايرن ميونيخ أن المنتخب الألماني عليه أن يحذو حذو ريال مدريد خلال منافسات كأس العالم 2022 التي تنطلق خلال أسابيع.

وتعادل منتخب ألمانيا مع إنجلترا بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن ختام مجموعات الدور الأول لدوري الأمم الأوروبية والتي أقيمت بملعب ويمبلي، في التوقف الدولي الأخير قبل المونديال.

وقال مولر في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "لقد عملت تحت قيادة كارلو أنشيلوتي من قبل. يمكن أن يكون ريال مدريد نموذجًا يحتذى به بالنسبة لنا".

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وأضاف "فريق ريال مدريد لا يلعب دائما كرة قدم رائعة ولكن كل أعضاء الفريق يؤمنون بقدراتهم طوال دقائق أي مباراة. هذه هي الطريقة التي يجب أن نفكر بها".

وتدرب مولر تحت قيادة أنشيلوتي في صفوف بايرن ميونيخ عقب رحيل بيب جوارديولا عن البافاري في 2016.

وواصل "نظرا لأن لدينا الكثير من لاعبي بايرن ميونيخ في صفوف المنتخب الألماني، فسيكون من المفيد أن ينتقل تفاهمنا في النادي إلى المانشافت، وسيكون من الرائع الاستفادة من ذلك".

وشهدت المباراة الأخيرة لألمانيا في التوقف الدولي الذي يسبق المونديال إثارة كبيرة، خاصة في الشوط الثاني.

وتقدم منتخب ألمانيا في النتيجة بثنائية، قبل أن يعود المنتخب الإنجليزي من بعيد ويسجل 3 أهداف ويقترب من الفوز.

ولكن منتخب ألمانيا عاد وسجل هدف التعادل في الوقت القاتل لينهي المباراة دون فوز لأي من المنتخبين.

منتخب إنجلترا وصل إلى النقطة 3 في المركز الأخير للمجموعة وتأكد هبوطه للمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

ووصل منتخب ألمانيا إلى النقطة 7 في المركز الثاني، خلف منتخب إيطاليا المتصدر بـ11 نقطة، والمجر صاحب المركز الثاني بـ10 نقاط.

ويقع منتخب إنجلترا ضمن المجموعة الثانية في المونديال رفقة إيران والولايات المتحدة الأمريكية وويلز.

فيما يتواجد المانشافت في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات إسبانيا وكوستاريكا واليابان.

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