سواريز يصنع ونونيز يسجل.. ثنائية أوروجواي الجديدة تتجاوز كندا وديا

فاز منتخب أوروجواي على نظيره الكندي وديًا بهدفين دون رد في ملعب تيهيلني بولي بمدينة براتيسلافا السلوفاكية.

وسجّل نيكولاس دي لا كروز وداروين نونيز ثنائية أوروجواي في الشوط الأول.

ودفع دييجو ألونسو المدير الفني لـ أوروجواي بالثنائي نونيز ولويس سواريز في خط الهجوم منذ البداية.

وافتتح دي لا كروز التسجيل في الدقيقة السادسة من ركلة حرة رائعة، مسجلا هدفه الدولي الثاني.

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قبل أن يضيف نونيز الهدف الثاني بضربة رأسية في الدقيقة 33 بعد عرضية رائعة من سواريز.

وسجل نونيز هدفه الدولي الثالث، والأول مع أوروجواي منذ نوفمبر 2020.

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وصالحت أوروجواي جماهيرها بعد الهزيمة أمام إيران قبل أيام في المباراة الودية الأولى للتوقف الدولي الجاري.

في المقابل، خسرت كندا بعد فوزها في المباراة الودية السابقة أمام قطر.

وتعد تلك المواجهة الثانية في تاريخ المنتخبين بعد مباراة ودية أولى عام 1986 انتهت بفوز أوروجواي 3-1.

وتستعد أوروجواي لكأس العالم حيث تتواجد في مجموعة تضم كوريا الجنوبية والبرتغال وغانا.

كما تستعد كندا لكأس العالم حيث تتواجد في مجموعة تضم بلجيكا وكرواتيا والمغرب.