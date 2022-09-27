سواريز يصنع ونونيز يسجل.. ثنائية أوروجواي الجديدة تتجاوز كندا وديا
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 20:14
كتب : FilGoal
فاز منتخب أوروجواي على نظيره الكندي وديًا بهدفين دون رد في ملعب تيهيلني بولي بمدينة براتيسلافا السلوفاكية.
وسجّل نيكولاس دي لا كروز وداروين نونيز ثنائية أوروجواي في الشوط الأول.
ودفع دييجو ألونسو المدير الفني لـ أوروجواي بالثنائي نونيز ولويس سواريز في خط الهجوم منذ البداية.
وافتتح دي لا كروز التسجيل في الدقيقة السادسة من ركلة حرة رائعة، مسجلا هدفه الدولي الثاني.
video:1
7️⃣ 𝗗𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗿𝘂𝘆𝗳𝗳— Selección Uruguaya (@Uruguay) September 27, 2022
¡Golazo!
📺 https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/p3TCwUr0nV
قبل أن يضيف نونيز الهدف الثاني بضربة رأسية في الدقيقة 33 بعد عرضية رائعة من سواريز.
وسجل نونيز هدفه الدولي الثالث، والأول مع أوروجواي منذ نوفمبر 2020.
video:2
💥 𝗦𝗲 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗮𝗿𝗼𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗮𝗿𝗿𝗶𝗯𝗮— Selección Uruguaya (@Uruguay) September 27, 2022
𝐃𝐞: @LuisSuarez9
𝐏𝐚𝐫𝐚: @Darwinn99 #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/kHEevBn0J6
وصالحت أوروجواي جماهيرها بعد الهزيمة أمام إيران قبل أيام في المباراة الودية الأولى للتوقف الدولي الجاري.
في المقابل، خسرت كندا بعد فوزها في المباراة الودية السابقة أمام قطر.
وتعد تلك المواجهة الثانية في تاريخ المنتخبين بعد مباراة ودية أولى عام 1986 انتهت بفوز أوروجواي 3-1.
وتستعد أوروجواي لكأس العالم حيث تتواجد في مجموعة تضم كوريا الجنوبية والبرتغال وغانا.
كما تستعد كندا لكأس العالم حيث تتواجد في مجموعة تضم بلجيكا وكرواتيا والمغرب.