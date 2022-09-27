توني كروس يجيب.. ماذا لو دخل سباق سرعة مع صلاح

يدرك توني كروس لاعب وسط ريال مدريد مدى جودة قدرات محمد صلاح نجم ليفربول في الركض بالكرة أو من أجل الوصول إليها.

وسئل محاور شبكة أمازون برايم ضيفه توني كروس "لو دخلت في سباق سرعة مع صلاح من سيفوز، كروس أم صلاح؟".

وأجاب كروس ضاحكا: "لا أريد أن أرى ذلك يوما ما".

وأضاف النجم الألماني "سوف ينتج عن ذلك بطاقة صفراء على الأقل".

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صلاح واجه كروس في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا من قبل.

بدأت المواجهات بنهائي دوري أبطال أوروبا 2018 الذي خسره ليفربول 1-3 وخرج صلاح مصابا في منتصف الشوط الأول.

ثم التقيا في ربع نهائي نسخة 2020-2021 حين عبر ريال مدريد لنصف النهائي بالفوز 3-1 في الذهاب والتعادل السلبي في الإياب.

آخر المواجهات كانت في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، والذي حسمه النادي الملكي بهدف.

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