التشكيل – رونالدو يقود البرتغال.. و7 تغييرات في إسبانيا

أعلن فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال عن تشكيل بلاده لمواجهة إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.

وشهد التشكيل استمرار القائد والأسطورة كريستيانو رونالدو بخط الهجوم بجوار بيرناردو سيلفا وديوجو جوتا.

فيما دخل جواو كانسيلو ونونو مينديش على الظهيرين بدلا من ديوجو دالوت وماريو روي.

في المقابل، أجرى لويس إنريكي مارتينيز 7 تغييرات دفعة واحدة عن التشكيل الذي خسر أمام سويسرا قبل أيام.

ودفع لويس إنريكي بـ هوجو جيامون لاعب فالنسيا في عمق الدفاع ليكون ظهوره الدولي الأول.

كما يشارك داني كارباخال وخوسيه لويس جايا على الظهيرين الأيمن والأيسر.

وغيّر لويس إنريكي خط الوسط بالكامل وأطاح بثلاثي برشلونة سيرخيو بوسكيتس وبيدري وجافي.

كما عاد ألفارو موراتا للتشكيل الأساسي على حساب ماركو أسينسيو.

وتحتاج إسبانيا إلى الفوز للتأهل إلى الدور النهائي من دوري الأمم الأوروبية، فيما يكفي البرتغال التعادل.

تشكيل منتخب البرتغال:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

الدفاع: جواو كانسيلو – دانيلو بيريرا – روبن دياش – نونو مينديش

الوسط: ويليام كارفاليو – برونو فيرنانديش – روبن نيفيش

الهجوم: بيرناردو سيلفا – كريستيانو رونالدو – ديوجو جوتا

دكة البدلاء: روي باتريشيو – جوزيه سا – ديوجو دالوت – تياجو دجالو – ماريو روي – جواو بالينيا – ريكاردو هورتا – فيتينيا – جواو ماريو – ماتيوس نونيس – رافاييل لياو – جواو فيليكس

تشكيل منتخب إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: داني كارباخال – هوجو جيامون – باو توريس – خوسيه لويس جايا

الوسط: رودري – كارلوس سولير – كوكي

الهجوم: فيران توريس – ألفارو موراتا – بابلو سارابيا

دكة البدلاء: روبيرت سانشيز – دافيد رايا – دييجو يورينتي - جوردي ألبا – سيرخيو بوسكيتس – جافي – بيدري – ماركو أسينسيو – نيكو ويليامز – جيريمي بينو – بورخا إجليسياس