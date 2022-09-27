مانشيني بعد الفوز بثنائية: هذا الأمر لم يعجبني في أداء إيطاليا

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 19:29

كتب : FilGoal

روبرتو مانشيني - إيطاليا

انتقد روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا أداء الفريق في الـ20 دقيقة الأخيرة من المباراة أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية.

وتأهل منتخب إيطاليا إلى نصف نهائي المسابقة بعد الفوز بثائية أمام المجر في الجولة الأخيرة والحاسمة من دور المجموعات.

وقال مانشيني في تصريحات لـ راي سبورت عقب المباراة: "قدمنا أداءً جيدًا للغاية لمدة 70 دقيقة لكني لم أحب ما حدث في أخر 20 دقيقة".

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وأضاف "عندما تكون متقدما 2-0 عليك أن تسيطر على مجريات المباراة لكننا فقدنا السيطرة وعدنا للخلف وهذا لم يعجبني على الإطلاق".

وتابع "لكن المهم الآن أننا وصلنا إلى نصف نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي".

وأتم "قام اللاعبون بعمل جيد بالعودة إلى المسار الصحيح في مجموعة صعبة للغاية، والآن لدينا المزيد من العمل للقيام به".

وسجل هدفي إيطاليا جياكومو راسبادوري وفيديريكو ديماركو.

هدف ديماركو هو الأول له بقميص منتخب بلاده والـ1500 لإيطاليا.

وتأهلت إيطاليا إلى نصف نهائي المسابقة مع كرواتيا وهولندا في انتظار المتأهل الأخير بين البرتغال وإسبانيا.

إيطاليا روبرتو مانشيني دوري الأمم الأوروبية
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