بيرسي تاو يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل.. وتحديد موعد عودة معلول وديانج
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 19:14
كتب : حسام نور الدين
يخوض بيرسي تاو لاعب الأهلي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي استعدادا لعودته للمشاركة في المران الجماعي خلال الأيام المقبلة.
بيرسي تاو
النادي : الأهلي
وخاض تاو تدريبات في الجيمانزيوم على هامش مران الأهلي اليوم الثلاثاء ثم استكمل برنامجه داخل ملعب مختار التتش.
وقام تاو بالركض وأدى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.
وخاض الأهلي مرانه المسائي الذي اشتمل على بعض التدريبات البدنية وبالكرة بعد محاضرة من مارسيل كولر المدير الفني للفريق.
وتقرر وصول علي معلول وأليو ديانج لاعبي الفريق إلى القاهرة غدا الأربعاء بعد نهاية فترة التوقف الدولي ومشاركتهما مع تونس ومالي على التوالي.
ويصل معلول مساء غد الأربعاء فيما يصل ديانج في الفجر.
ويستعد الأهلي للقاء طلائع الجيش الخميس المقبل وديا في آخر مبارياته استعدادا للموسم الجديد.
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